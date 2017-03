Na GAS-boete riskeer je nu ook SAS-boete

Wie betrapt wordt op roken op de trein of binnenin een station, riskeert binnenkort een SAS-boete of een Spoorgerelateerde Administratieve Sanctie. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil beëdigde agenten die nog vanaf dit jaar laten uitschrijven. “Asociaal gedrag blijft zo niet onbestraft.”

Je kunt ze vergelijken met de GAS-boetes, de gemeentelijke administratieve sancties om overlast sneller aan te pakken. Want met de SAS-boetes – de spoorgerelateerde administratieve sancties – wil minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nu de overlast in en rond de stations sneller aanpakken.

“In samenwerking met de partners in de regering, werken we aan een systeem dat onder meer graffiti, vandalisme, roken en spoorlopen moet aanpakken. Dat soort asociaal gedrag mag niet onbestraft blijven. We moeten iets doen, omdat anders het gevoel van straffeloosheid blijft”, stelt Bellot.

Die inbreuken zijn nu al strafbaar. Maar wie de boete niet betaalt, riskeert amper een vervolging door het gerecht, omdat de werklast er zo hoog ligt. Het gevolg: boetes worden amper nog betaald. Voor roken op de trein zou het aantal oplopen tot soms 70 procent.

Extra controles

Bellot wil de SAS-boetes nog dit jaar invoeren, en rekent onder anderen op de 600 agenten van Securail om de overlastboetes uit te schrijven. Door hun takenpakket eventueel uit te breiden, kunnen er veel meer controles op onder meer roken gebeuren. Nu mogen enkel inspecteurs van de FOD Volksgezondheid daarvoor een boete opleggen.

Op dit moment betaal je 25 euro als je betrapt wordt met een sigaret op de trein of in een station – in openlucht op een perron roken mag wel. Als je niet binnen de veertien dagen betaalt, wordt dat 225 euro. Voor graffiti kan de boete oplopen tot 200 euro, plus schadevergoeding. Hoe hoog de nieuwe administratieve boetes zullen liggen, is nog onduidelijk. “Dat maakt deel uit van de gesprekken”, zegt Bellot. “We bekijken ook nog of we één tarief gaan gebruiken voor de verschillende inbreuken, zoals vandalisme en spoorlopen.”