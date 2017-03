Prins laat Filip en Mathilde op het laatste moment stikken

Prins Henrik (82), de man van de Deense koningin, had geen zin om koning Filip en koningin Mathilde te ontmoeten op hun staatsbezoek in Kopenhagen en stuurde zijn kat. Ons koningspaar liet het niet aan zijn hart komen.

De Deense en Belgische koninklijke familie benadrukten de voorbije twee dagen hoe goed ze met elkaar bevriend zijn. Prins Henrik dacht er anders over. Hij stuurde zijn kat, ook al was zijn aanwezigheid op verschillende activiteiten aangekondigd. Het is de eerste keer dat hij wegblijft van een staatsbezoek.

Prins Henrik

De Fransman, die al vijftig jaar getrouwd is met koningin Margrethe, voelt zich ondergewaardeerd door de Denen. Hij vindt het ook niet kunnen dat hij “maar” prins-gemaal – en niet koning – wordt genoemd. Vorig jaar ging hij op eigen initiatief met pensioen. Sindsdien doet hij alleen nog waar hij echt zin in heeft. Een ontmoeting met het Belgische vorstenpaar hoorde daar duidelijk niet bij.

Filip en Mathilde lieten het niet aan hun hart komen. Ze trokken gisteren de hele dag op met kroonprins ­Frederik en kroonprinses Mary. De heren, allebei fervente sporters, gingen na het dagprogramma zelfs ­samen joggen. ’s Avonds sloot koningin Margrethe aan voor een galaconcert en een privédiner.

Mathilde zat met haar gedachten thuis. Elisabeth (15) en Gabriël (13) legden gisteren hun laatste examens voor de vakantie af. Mathilde voelde zich naar eigen zeggen opgelucht na een telefoontje met het thuisfront. “Ik blijf moeder, ook al ben ik 1.000 kilometer van mijn kinderen.”