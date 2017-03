Hugo Broos twijfelt aan toekomst bij Kameroen na "hallucinant incident"

Hallucinant. Kameroen speelde dinsdag in Brussel een oefenwedstrijd tegen Guinee op een lege maag. De reden? Het hotel waar de Afrika Cup-winnaar verbleef, had nog geen betaling ontvangen van de Kameroense bond en weigerde het middagmaal te serveren. “Nog nooit meegemaakt”, zegt bondscoach Hugo Broos. “Dit was de druppel. Ik vraag me echt af of ik zo kan doorgaan.”

Hugo Broos kan het nog steeds niet geloven. Het Kameroen waarmee hij twee maanden geleden de Afrika Cup won, speelde dinsdag in Brussel een oefenwedstrijd tegen Guinee en wou ‘s middags in het hotel nog een maaltijd nuttigen. “Toen ik de eetzaal binnenkwam, zag ik dat er niets klaarstond”, doet Broos het verhaal. “Ik grapte nog tegen mijn teammanager dat we waarschijnlijk de rekening niet betaald hadden, maar een paar minuten later bleek dat gewoon waar te zijn. Ik was echt gegeneerd.”

Het zit de 64-jarige Belg hoog dat er nog maar eens een gebrek aan professionalisme getoond werd vanuit de Kameroense voetbalinstanties. “Ik had gehoopt dat de zege in de Afrika Cup wat zou veranderen, maar we zijn snel hervallen in onze organisatorische problemen.” Broos verwijst onder meer naar een stage in Nantes vorig jaar waar de dokter zelf medicatie en verbanden moest financieren en naar zijn eigen salaris waar Broos naar verluidt al zeven maanden op wacht. “Dat is ondertussen al geregeld, al spraken we wel over iets meer dan zeven maanden salaris”, zegt Broos. “Maar ik wil vooral spreken voor de hele groep. De dingen die gebeuren, die onprofessionaliteit...”

Dinsdag na de wedstrijd al stelde Broos zijn eigen toekomst bij Kameroen in vraag. “Ik wil niet graag vertrekken, maar als er geen garanties komen dan weet ik niet of ik kan doorgaan als bondscoach. Er is interesse. Van meerdere clubs en landen (onder meer Zuid-Afrika wordt genoemd, nvdr.).”

Broos zit vandaag in België samen met bondsvoorzitter Tombi A Roko Sidiki om het gebrek aan professionalisme en zijn eigen toekomst te bespreken. De Belg heeft nog tot januari een contract. Hij is sinds februari 2016 aan de slag bij de Ontembare Leeuwen.