Serieverkrachter maakte al minstens 21 slachtoffers

Malle - In het onderzoek naar serieverkrachter Fouad K. (36) uit Malle heeft het gerecht in Limburg al kennis van 21 slachtoffers. Al die vrouwen hebben zich gemeld omdat de jonge vader hen de voorbije jaren opgelicht, met geweld bestolen of zelfs verkracht heeft.

K. zit sinds september vorig jaar in de cel, nadat de politie te weten was gekomen dat de man vrouwen lokte via dating­sites, met de bedoeling hen te beroven en verdoven. Een aantal van zijn slachtoffers heeft hij ook daadwerkelijk verkracht. K. riskeert minstens vijf jaar cel.