1 op 5 krijgt minder pensioen

Wie jong begon te werken en de pech heeft ziek of werkloos te worden voor zijn 65ste, dreigt tot 113 euro pensioen per maand te verliezen. Dat blijkt uit een studie van de pensioenadministratie op vraag van de sociale partners. Ruim 20.000 werknemers per jaar die op hun 65 met pensioen gaan, zouden hierdoor getroffen worden. Dat is bijna één op de vijf.