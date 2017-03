Tom Boonen test Roubaix-fiets in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen reed gistermiddag voor de allerlaatste keer op training de Oude Kwaremont en de Paterberg op. Hij deed dat met zijn nieuwe witte Specialized-fiets die speciaal ontworpen is voor Parijs-Roubaix.

Het was een goedgemutste Boonen die gisteravond naar zijn Lore en de tweeling in Mol bolde. Het was ook al een heel ontspannen wegkapitein die ’s morgens aan hotel Moriaanshoofd in Mullem startte om een dikke vijf uur later opnieuw het binnenplein op te draaien. Met vijf waren ze bij Quick Step Floors. Ook nog Waregem-winnaar Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Julien Vermote en Iljo Keisse. “Eerst dachten we ook nog Niki Terpstra naar hier te roepen, maar dan moest hij daarvoor 300 km op en 300 km af rijden”, aldus ploegleider Wilfried Peeters. “Of misschien was hij wel bang om beschimpt te worden”, verwees Tom Boonen grappend nog even naar de bewogen Gent-Wevelgem van afgelopen zondag.

Nieuwe fiets

Voor Boonen was deze verkenning vooral interessant om zijn nieuwe Roubaix-fiets op de kasseien uit te testen. Fietsconstructeur Specialized lanceert die volgende week officieel op de vooravond van zijn laatste kasseiklassieker. Maar Boonen zal er ook al zondag in de Ronde mee starten. Hij had hem ook maandag al eens bij hem thuis in de Kempen uitgetest. Overigens beschikt ook Peter Sagan - nog een uithangbord van Specialized - over zo’n Roubaix-fiets. Maar in tegenstelling tot Boonen rijdt hij er zondag nog niet mee.

Met drie werkpaarden

Gisteren kregen we ook al een beetje duidelijkheid over hoe Quick Step Floors de zaken zondag gaat aanpakken. U kent het verhaal intussen: de sterkste ploeg in de breedte, met het risico op te veel kopmannen en te weinig helpers. Gaviria - die eerst zou starten zondag - keerde intussen terug naar Colombia. Peeters: “We zijn met Fernando eerlijk geweest. Het is beter om hem nog één jaar te laten doorgroeien.”

Blijven over voor zondag: Gilbert, Boonen, Terpstra, Stybar, Trentin die in dalende orde de vijf beschermde renners worden. En dan zijn er met Vermote, Keisse en Lampaert nog drie werkpaarden. Peeters: “Hét thema was natuurlijk dat het Toms allerlaatste verkenning voor Vlaanderen was. Uiteraard werd hij ermee gejend door de collega’s. Ik ken dat gevoel van toen ik zelf stopte. Ik vertelde dat ik nadien nooit meer de Oude Kwaremont ben op gefietst. Waarop Tom zei: zeg, tegen juli wil ik toch wel weer iets met de fiets doen hoor. Boonen heeft nog altijd goesting om te koersen. Dat zie je aan alles.”