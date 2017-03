Meningen zijn verdeeld over aanval van Vannieuwkerke op "crapuleuze" Peter Sagan

"Ik vrees dat ik een aanval moet lanceren op de wereldkampioen", met die woorden startte Karl Vannieuwkerke een heuse rel in de wielerwereld. Vannieuwkerke toonde in Extra Time Koers vervolgens een fragment uit Gent-Wevelgem, waarop te zien is hoe Peter Sagan net voor de Kemmelberg een serieuze por uitdeelt aan Maxime Vantomme.

Eén van de kwaliteiten van Peter Sagan is de manier waarop hij zich weet te positioneren in het drukke peloton. Daarbij werden zijn stuurmanskunsten meer dan eens bewierookt, ook door Karl Vannieuwkerke. Maar zijn actie vlak voor de Kemmelberg in Gent-Wevelgem toen Greg Van Avermaet zijn (beslissende) demarrage inzette, kon bij de VRT-wielerjournalist op minder bijval rekenen.

"Sagan gaat naar Vantomme en kwakt hem bijna het decor in", aldus Vannieuwkerke. "Dat is een crapuleuze actie. Ik ga mijn woorden niet wikken en wegen voor een wereldkampioen, maar dit doe je niet op een fiets. Het is een bodycheck zoals in het ijshockey."

"Dit zijn geen manieren", bevestigde ook Oliver Naesen, die ook te gast was in Extra Time Koers. "Ik zag het gebeuren en dacht dat ik het niet goed gezien had. Ik heb daarna de beelden nog eens bekeken en dat is niet netjes. Bij mij zou hij een rib kwijt geweest zijn, zeker weten. Ik zou teruggeduwd hebben."

"Sagan is twee keer wereldkampioen geworden. Hij draagt die trui en denkt dat hij overal mag passeren", was ook de Nederlandse ex-renner Bram Tankink niet mals.

Op deze video van een toeschouwer is de actie nog beter te zien:

@Vannieuwkerke @sporza hier ook duidelijk de actie van Sagan te zien zondag op de Kemmelberg! pic.twitter.com/15rsjQCsUI — Joachim Verhaeghe (@JoachimVerhaegh) March 29, 2017

Maxime Vantomme was dus het slachtoffer van dienst. De Belg van WB Veranclassic reageerde ondertussen zelf al (kort) op de hele hetze: "Dat is het leven van een kleine renner..."

@cronoescalada That's the life of a small cyclist. — Maxime Vantomme (@MaximeVantomme) March 27, 2017

Maar de meningen op Twitter zijn verdeeld. De ene is blij dat deze acties (eindelijk) onder de loep worden genomen en zijn duidelijk ontgoocheld in Sagan, de andere vindt dan weer dat de wereldkampioen onterecht wordt geviseerd met wel erg zware bewoordingen...



@Vannieuwkerke het is idd niet zo proper van sagan met die schouderduw maar hem een deb noemen is er ook zwaar over #notdoneontv — Hans Delcourt (@ContaMuse) March 30, 2017

Vannieuwkerke: "Crapuleus wat Sagan met Vantomme in Gent-Wevelgem deed" https://t.co/plNAU4UJJl — byunbaek (@gpaney) March 30, 2017

@sporza @Vannieuwkerke @MaximeVantomme jullie proberen al weken Sagan zwart te maken met dingen laten zien die je ook van Belgen kon laten — Frans ?? (@SnarfxFrans) March 29, 2017

@Vannieuwkerke als je 158 euro moet betalen vr het rijden op een voetpad, hoeveel is dat dan voor een Vantomme-por? #wereldkampioenonwaardig — Kristophe Thijs (@KrThijs) March 29, 2017

@sporza_koers bekijk beelden van aanloop tweede kemmel. Vlgs mij kwakt Sagan opzettelijk renner canondale in kant. Boonen zat net achter — Alain De Bleser (@AlainDeBleser) March 26, 2017

@sporza @Vannieuwkerke en wát gebeurde er voordien...? Één beeld, één oordeel...neen dank u — Wim Van Dooren (@WDooren) March 29, 2017

@sporza @Vannieuwkerke @MaximeVantomme Klopt maar laten we hem nt veroordelen op basis van 1 slipper, toch? — Edwin Colebunders (@edwinaarschot) March 29, 2017

@petosagan @Vannieuwkerke nice action Peter!This isn't part of your 'I am a good funny guy' show isn't it!!!!! Not interested anymore in you https://t.co/M1pz1QX14n — FrontRunner (@FrontRunner1987) March 30, 2017

@sporza_koers @Vannieuwkerke @MaximeVantomme Sagan is gewoon een domme coureur die veel goedmaakt met wat hij van God heeft gekregen... — Sam vertongen (@sam_vertongen) March 30, 2017