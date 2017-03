Doet Timmy Simons er nog een jaartje bij? “Intentie is er bij beide partijen”

Zoals het er nu naar uitziet, tekent Timmy Simons straks (nogmaals) een contractverlenging van één seizoen bij Club Brugge. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De intussen 40-jarige Simons tekende vorig seizoen ook al een contractverlenging voor één jaar, met de onderlinge afspraak dat de Club Brugge-kapitein gezien zijn leeftijd kon stoppen als hij voelde dat “het op was”. Dat is duidelijk niet het geval, want Simons blijft een sleutelrol vervullen op het middenveld van blauw-zwart. Zeker gezien het waarschijnlijke vertrek van coach Michel Preud’homme na dit seizoen, en de nakende transfers van sterkhouders als Izquierdo, Engels en Denswil, acht men het in Brugge wijs om Simons nog een seizoen een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie te laten uitoefenen in de kleedkamer.

Simons bevestigde aan Het Laatste Nieuws “dat de intentie bij Club er is. Dat is al een grote stap.” Al houdt hij enig voorbehoud: “Maar niet ten koste van alles. Als ik na een aantal matchen in Play-off 1 voel dat het over en uit is, dan moet ik eerlijk zijn ten opzichte van mezelf. En ten opzichte van Club. Maar als ik me op het einde van het seizoen even goed voel als nu, dan teken ik direct bij.”