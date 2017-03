Nieuwe klap voor inreisverbod Trump

Een federale rechter in Hawaï heeft de blokkering van het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump voor een onbepaalde tijd verlengd. Dat melden de Amerikaanse media. Het nieuwe inreisverbod, dat geldt voor zes landen met overwegend moslims, mag niet worden aangepast zolang de rechtszaak rond de ban loopt.

Hawaï vindt dat het decreet van Trump moslims discrimineert en de economie van de staat, die zeer afhankelijk is van het toerisme, schaadt. Daarom blokkeerde rechter Derrick Watson op 15 maart het inreisverbod.

Woensdag besliste Watson om die blokkering te verlengen tot de rechtszaak die de staat heeft aangespannen, is afgelopen. Dat zorgt ervoor dat de grondwettelijke rechten van de moslims worden gerespecteerd in heel de VS na “het herhaaldelijk stoppen en starten (van de ban) de afgelopen twee maanden”, aldus de staat. Door de verlenging mag de Trump-administratie bovendien geen aanpassingen doorvoeren in de huidige versie van het decreet.

In beroep tegen beslissing

De tweede versie van het inreisverbod van Trump, dat werd opgesteld nadat een eerste ban door verschillende federale rechtbanken werd geblokkeerd, werd ook bevroren in Maryland. Door het nieuwe decreet zouden mensen uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen 90 dagen lang de VS niet binnen mogen.

Vluchtelingen zouden 120 dagen niet toegelaten worden. Het nieuwe inreisverbod geldt niet meer voor houders van een green card of visum, en ook de ongelimiteerde blokkering van vluchtelingen uit Syrië werd geschrapt. Daarnaast werd Irak uit de lijst van landen gehaald.

Volgens de overheid heeft Trump het recht om een inreisverbod in te voeren, omdat hij als president de nationale veiligheid moet waarborgen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet al weten dat het in beroep zal gaan tegen de blokkering en desnoods naar het Hooggerechtshof zal trekken.