Belangrijke verzekeringsspeler komt naar Brussel

Brussel - Een opsteker voor ons land: Lloyd’s of London, wereldwijd een van de belangrijkste spelers in de verzekeringswereld, heeft voor Brussel gekozen voor het oprichten van hun nieuwe Europese dochtermaatschappij. Lloyd’s anticipeert daarmee op de Brexit. minister van Financiën Johan Van Overtveldt (NVA) is enorm verheugd.

Lloyd’s presenteert op dit moment haar jaarresultaten in Londen en zal daar ook de officiële aankondiging doen. Hoeveel werknemers mee zullen verhuizen, is nog niet duidelijk.

Lloyd’s werd opgericht in 1688 als een markt voor scheepvaartverzekeringen, maar is intussen uitgegroeid tot de grootste verzekeringsmarkt ter wereld. Lloyd’s heeft een uniek model waarbij het zelf geen verzekeringsrisico’s onderschrijft maar een verzekeringsmarkt organiseert voor zo’n 2000 leden en 90 syndicaten. Het is de eerste keer dat Lloyd’s voet aan wal zet op het Europese vasteland. Lloyd’s anticipeert hiermee op de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de toegang van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese eengemaakte markt.

“Enorm verheugd”

Johan Van Overtveldt: “Ik ben enorm verheugd dat een internationaal gerenommeerde en gerespecteerde instelling als Lloyd’s voor Brussel gekozen heeft. De intensieve gesprekken die we de jongste maanden met Lloyd’s gevoerd hebben, leveren nu resultaat op. Dit bewijst ook dat de positie van Brussel als financieel centrum verbetert, en het kan een aanzuigeffect genereren op andere verzekeraars en gespecialiseerde financiële instellingen, waarin Brussel al een sterke traditie heeft. De financiële sector staat nog steeds onder grote druk. De hervormingen die voortvloeien uit de werkgroep van experten voor de financiële sector beginnen vruchten af te werpen. Dat is hoopvol voor toekomstige investeringen, jobs en groei.”

Ook premier Charles Michel reageert opgetogen op de komst van het Britse verzekeringssyndicaat Lloyd’s naar Brussel. “Uitstekend nieuws voor de geloofwaardigheid van ons land”, zo reageert de eerste minister. “Dit toont de aantrekkelijkheid van België aan als land om te investeren na de Brexit.”