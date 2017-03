Zo reis je Amerika rond zonder een dollar uit te geven

Deze twee dames hadden één grote droom: de wereld verkennen. Maar nadat ze in Londen 8 euro betaalden voor twee biertjes hadden ze er genoeg van. Reizen zoals elke toerist was te duur voor hen. Daarom besloten Lilly Quinn (29) en Sarah Little (25) om het anders te pakken: ze wilden kijken hoe ver ze konden gaan met maar 0 euro.

Het onverwachte gebeurde. Vijf maanden lang reisden de dames door 48 Amerikaanse staten voor 0 euro. In mei 2016 vlogen ze naar Boston voor 300 euro, maar nadien gaven ze geen cent meer uit. “Onze families waren er niet gerust op, ze dachten dat we het nooit gingen halen”, vertelt Sarah op hun blog Pretenniless.

Wondering what route we took and how far we went? Here's your answer...https://t.co/SvJR9Z1Ndl — Lilly & Sarah (@pretenniless) October 6, 2016

Tinderdate voor hun dak boven hun hoofd

Wanneer je op reis gaat, kunnen overnachtingen heel wat kosten. Zelfs voor een bedje in een gezamenlijke kamer in een jeugdherberg betaal je al snel meer dan twintig euro. Lilly en Sarah gingen voor een andere aanpak.

Via Tinder zochten ze contact met inwoners van de Amerikaanse stad naar hun keuze, om dan een kamer bij hen te versieren. Andere nachten deden ze aan “couchsurfen”, een trend waarbij je slaapt op een zetel of in een extra kamer bij mensen thuis. “We moesten maar één keer in een tent gaan liggen”, vertellen de dames op hun blog.

Activiteiten en eten

Elke ochtend deden de dames een uurtje research, naar allemaal dingen die ze gratis konden doen. Zo trokken ze er dan op uit om gratis tours te kunnen volgen in de stad. Ze lieten geen enkele bekende locatie links liggen.

Maar ze moesten uiteraard ook eten. Via Tinder en andere sociale media kanalen kregen mensen te horen van hun reis. Die betaalden dan hoffelijk hun eten. Op Facebook vonden ze mensen die restjes in hun koelkast hadden. Ze gingen zelfs stiekem binnen in een universiteitsles om stiekem mee te kunnen genieten van de “gratis chocoladebeurs” van de ingenieurs.

Lilly and I met in a bar in India, when she had been travelling for almost a year and I had been travelling mere days. We immediately hit it off. We travelled together for 10 days and started planning our next trip... Almost three years later to the day, we're off again. #Throwback #Travel #Travelbuddies #Adventure Een bericht gedeeld door ?? L I L L Y & S A R A H ?? (@pretenniless) op 29 Dec 2015 om 12:21 PST

Nu zijn ze thuis en spreken ze bij allerlei organisaties over hun avontuur, zoals voor ‘Night of Adventure 2017’. Onlangs organiseerden ze een benefiet en konden ze, naast geen geld uitgeven, zelfs 39.040 euro inzamelen voor weeskinderen. “We willen mensen blijven inspireren.”