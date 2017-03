Test-aankoop toont aan: “Zonnecrème is meer dan één jaar bruikbaar”

Gooi je traditiegetrouw zonnecrème van de vorige zomer in de vuilnisbak, ook al is de fles nog halfvol? Dat hoeft helemaal niet. Uit een studie van Test-Aankoop blijkt dat producten die je beschermen tegen de zon langer dan een jaar bruikbaar zijn.

Als je de verpakking van een fles zonnecrème grondig inspecteert, kom je vast tegen dat het aangewezen is om het product twaalf maanden na opening weg te gooien. Maar dat is pure verspilling, zo blijkt uit een studie van Test-Aankoop. De consumentenwaakhond bestudeerde grondig vijf producten voor kinderen met SPF 50+ die ze vorig jaar al testten. Het resultaat? Na ruim een jaar doen ze nog steeds naar behoren waarvoor ze zijn ontwikkeld: de huid beschermen tegen schadelijke Uv-stralen.

Vervaldatum

Er zijn wel enkele aspecten waar je als consument rekening mee moet houden. Zo is het aangewezen om de fles zonnecrème altijd te sluiten en op te bergen in een droge ruimte op kamertemperatuur waar geen zonlicht komt. Nog een extra testje om te checken of de zonnecrème nog goed genoeg is? Ruikt het product nog aangenaam en is de structuur voldoende homogeen, dan kan je het nog gebruiken. Merk je dat je na het correct aanbrengen (voldoende crème om de twee) snel verbrandt, dan gooi je de fles of tube beter weg.

Test-Aankoop pleit na dit onderzoek voor een vervaldatum op de zonneproducten om deze gebruiksvriendelijker te maken. Zo kunnen mensen ook beter inschatten wanneer zonnecrème echt zijn werking verliest en een risico kan vormen voor de gezondheid.