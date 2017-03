Neuer een week out na voetoperatie

Bayern München-keeper Manuel Neuer zal een week niet beschikbaar zijn. De Duitser, die maandag nog zijn 31ste verjaardag vierde, is gisteravond geopereerd aan een lichte voetblessure.

Neuer had de blessure tijdens een training opgelopen, zo meldde Reuters deze ochtend. Door de operatie moet de keeper van Bayern en de Duitse nationale ploeg twee competitiewedstrijden missen. De competitieleider in de Bundesliga speelt zaterdag tegen Augsburg, volgende dinsdag is er de topwedstrijd tegen Hoffenheim, de nummer vier uit de stand.

Er wordt verwacht dat Sven Ulreich de voorkeur zal krijgen op Tom Starke om Neuers plaats in te nemen in het doel. Bayern is momenteel competitieleider met 13 punten voorsprong op RB Leipzig, waarmee ze goed op weg lijken naar een vijfde opeenvolgende landstitel. Over twee weken moeten de mannen uit Beieren het in de kwartfinale van de Champions League opnemen tegen Real Madrid.