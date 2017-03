Hooikoortsseizoen gestart: wat te doen?

Rode ogen, onbetamelijke niesbuien, kriebelingen in de keel. Mensen die gevoelig zijn voor allergieën, hebben deze week aan den lijve ondervonden dat het berkenpollenseizoen in opmars is. Maar er bestaan hulpmiddeltjes om het allemaal net iets draaglijker te maken.

“Het zachtere weer van de afgelopen dagen heeft de rijping van de mannelijke katjes lichtjes versnelt, wat resulteerde in een snelle verspreiding van de stuifmeelkorrels in de lucht “, zegt Nicolas Bruffaerts, pollenexpert van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). “Op dinsdag 28 maart hebben we in Brussel 270 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht ingezameld. De kritische drempel van 80 korrels per m3 lucht is duidelijk overschreden, maar we zijn nog ver van de piek van vorig jaar, met 1500 berkenstuifmeelkorrels per m3 lucht.”

Het WIV verwacht overigens dat de aangekondigde regenbuien in het weekend het stuifmeelgehalte van de lucht tijdelijk zullen doen afnemen, waardoor het risiconiveau zal verlagen.

Hoe kunnen niesbuien en andere ongemakken worden beperkt?

- vermijd inspanningen en activiteiten in de buitenlucht

- draag een bril om contact tussen de ogen en het allergeen te voorkomen

- neem een douche en was je haar voor het slapen gaan om zoveel mogelijk af te geraken van het allergeen

- gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik systematisch weg

- laat je was liever niet buiten drogen

- houd vensters dicht als je in de auto zit

- raadpleeg regelmatig de website www.airallergy.be om op de hoogte te blijven over de evolutie van het pollenseizoen. Een mobiele applicatie”Airallergy” voor smartphones zal binnenkort beschikbaar zijn.