Deze jongeman in Charleroi heeft een erg speciale manier van de bus nemen

Vastklampend aan de achterkant, steunend op de nummerplaat. Het is al eens een andere manier om een bus te nemen. Woensdag passeerde er een opmerkelijke foto op sociale media: deze jongeman besloot in Charleroi-Zuid om een alternatieve reismethode uit te proberen.

“Het ziet er misschien onschuldig uit, maar het is echt heel gevaarlijk wat hij doet”, zegt Gérard Monseux, de president van het Waalse busbedrijf TEC aan de Franse nieuwszender RTL. “We durven zelfs niet in te beelden wat er gebeurd kon zijn als de chauffeur bruusk moest remmen of versnellen. Dit gaat mijn verstand te boven. Ik heb nog nooit gehoord van zo’n voorval in België.”

“Met zijn actie bracht de man niet alleen zijn eigen leven in gevaar, maar ook dat van de andere chauffeurs. Als hij was gevallen, of de zak die hij aanhad, dan kon hij aangereden worden en het verkeer ook lelijk verstoren. “Bovendien is het illegaal om op deze manier het openbaar vervoer te nemen”, aldus Monseux.