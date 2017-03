40 jobs sneuvelen bij Thomas Cook door fusie met Brussels Airlines: “Ramp voor personeel”

Brussel - Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB), de luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook voor de Belgische markt, wordt opgenomen in Brussels Airlines. Beide bedrijven maakten de intentie hiervoor donderdagochtend bekend. Veertig banen bij het grondpersoneel van TCAB gaan verloren, de procedure voor collectief ontslag is opgestart. “Dit is een ramp voor de tweehonderd getroffen personeelsleden”, klinkt het bij de vakbonden.

De 160 piloten en cabinemedewerkers, alle slots en twee vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium gaan over naar Brussels Airlines als de overeenkomst wordt bevestigd. De overige drie vliegtuigen van TCAB zouden worden opgenomen in de Thomas Cook Group.

Binnen het project zou Brussels Airlines het merendeel van de Thomas Cook-klanten vervoeren en hen een ruimere keuze bieden aan bestemmingen, vluchten en vertrekdagen. Door deze overeenkomst zou Thomas Cook België vanaf november 2017 niet langer gebruikmaken van TCAB-vluchten.

“Schandalig”

Hoewel de vakbonden al langer rondliepen met het idee dat het met Thomas Cook de verkeerde kant uitging, komt de klap van 40 ontslagen, waarvan nu sprake is, erg hard aan. “Voor een aantal mensen die het drama bij Sabena destijds hebben meegemaakt, is dit een nieuwe opdoffer”, zegt Filip Lemberechts, vakbondssecretaris van de liberale ACLVB.

“We zijn zwaar geshockeerd door wat hier bij TCAB vandaag gebeurt”, zegt Olivier Van Camp, secretaris van de socialistische vakbond ABVV-BBTK. “Temeer omdat de werknemers in het verleden financiële inspanningen hebben geleverd, toen hun bedrijf het moeilijk had om het er weer bovenop te krijgen. Ze hebben loon en premies ingeleverd, en nu worden 40 van hen gewoon aan de kant gezet. Dat kan niet. We gaan in gemeenschappelijk vakbondsfront onderhandelingen aanknopen met Brussels Airlines om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Het gaat niet op dat men de mooiste elementen uit de etalage pikt en de rest gewoon aan zijn lot overlaat.”

Ook bij ACV-Transcom is de verslagenheid groot. “We hebben deze ochtend op een bijzondere ondernemingsraad met verbijstering kennis genomen van de beslissing van Thomas Cook Airlines om de activiteiten in België volledig stop te zetten. Dit is een ramp voor de tweehonderd getroffen personeelsleden”, zegt Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom. De vakbond vindt het “schandalig” dat Thomas Cook Airlines Belgium en Brussels Airlines het grondpersoneel volledig in de kou laat staan. “De oplossing voor het vliegend personeel welk wordt overgenomen door SN Brussels Airlines is een klein lichtpuntje”, klinkt het.

Teloorgang luchtvaartindustrie

“De teloorgang van de luchtvaartindustrie blijft aanhouden”, aldus ACV-Transcom. “Het gebrek aan een echt luchthavenbeleid is volgens ons één van de hoofdredenen. We vrezen voor de andere luchtvaartmaatschappijen in de Thomas Cook groep.”

“Ondertussen blijven nog twee grote Belgische luchtvaartmaatschappijen over: Brussels Airlines en Tui Airlines”, aldus Kurt Callaerts. “Brussels Airlines dat ondertussen in de klauwen van de lowcostmaatschappij van Eurowings zit en waarschijnlijk ook nog voor reorganisaties staat. Ook andere bedrijven op de luchthavens zullen hiervan gevolgen dragen. Het effect op de handeling, vliegtuigonderhoud, catering, ... moet nog in details bekeken. Indirect zullen sowieso ook banen sneuvelen als gevolg hiervan.”