Opgepast: de zeer besmettelijke mazelen kunnen Europa overspoelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een opmars van de mazelen in Europa. In januari alleen al werden in Europa meer dan 500 gevallen van de ziekte gerapporteerd.

De mazelen vormen volgens de WHO een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. De ziekte, die veroorzaakt wordt door een zeer besmettelijk virus, treft vooral kinderen en kan mensen ernstig ziek maken. Het mazelenvirus wordt verspreid via de lucht en komt alleen voor bij mensen. De WHO waarschuwt dat de ziekte zich in Europa, in en tussen landen, zal blijven verspreiden en dat er grote uitbraken dreigen in gebieden waar de vaccinatiegraad tegen de ziekte lager is dan 95 procent. Wanneer meer dan 95 procent van de bevolking gevaccineerd is, is de kans op een epidemie miniem en wordt de verspreiding van de mazelen uitgedoofd.

Foto: AFP

Maar dat is nu dus niet het geval. “Uitbreken van de mazelen zullen blijven plaatsvinden in Europa, tot elk land het niveau van immunisatie bereikt dat nodig is om de volledige bevolking te beschermen”, zegt Zsuzsanna Jakab van de WHO. In onder andere Frankrijk, Duitsland, Polen, Roemenië en Zwitserland is dat niet het geval. “Door de huidige reispatronen is geen enkele persoon of geen enkel land nog buiten het bereik van het virus.” De WHO verwacht dat het aantal besmettingen nog zal toenemen.

Uitbraken

Recent waren er onder andere uitbraken in Roemenië en Italië, telkens ook voor een aantal mensen met dodelijke afloop. Het overgrote deel van de mensen die besmet raakten, woonde in gebieden waar de vaccinatiegraad lager is dan 95 procent. In Italië alleen al werden er in de eerste maanden van het jaar al meer gevallen van de mazelen gemeld dan in heel 2016.

Besmettingen in Wallonië

Het mazelenvirus vergroot, onder de microscoop Foto: SmithKline Beecham

Ook in België zijn er meer mazelen dan anders, vooral in Wallonië. Daar zijn er 70 gevallen sinds het begin van dit jaar, dat is 10 keer meer dan in andere jaren. De ziekte is tot bij ons geraakt door iemand die naar Roemenië, waar er dus een uitbraak van de mazelen is, was gereisd. En ook in ons land werden er vorige jaar een aantal uitbraken van de mazelen geregistreerd, maar in België is de vaccinatiegraad hoger dan 95 procent.

Risicogroepen

Het mazelenvirus kan niet behandeld worden. Na 1 week verdwijnen de symptomen (onder andere koorts en hoesten, en rode en roze vlekken op het lichaam) meestal, maar in 10 tot 20 procent van de gevallen treden er (ernstige) complicaties op (zoals bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking). Sinds de jaren ‘80 wordt er op grote schaal gevaccineerd tegen de mazelen. Voor die massale vaccinatie, stierven er jaarlijks bijna 2,6 miljoen mensen aan de ziekte.

Wie gevaccineerd is, is immuun voor de ziekte. Vooral baby’s die jonger zijn dan een jaar, vormen een risico, omdat zij nog niet gevaccineerd mogen worden. Maar ook mensen tussen 20 en 45 jaar hebben nu het risico om besmet te raken. In die leeftijdsgroep zitten namelijk veel mensen die geen tweede keer gevaccineerd werden in hun kindertijd. Mensen boven de 45 jaar hebben de ziekte meestal al gehad, waardoor ze er nu immuun tegen zijn, en mensen onder de 20 zijn nog beschermd door de eerste vaccinatie.