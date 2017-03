Nood aan ontspanning tijdens de paasvakantie? Deze boeken moet je gelezen hebben

Wie tijdens de paasvakantie de eerste zon wil opzoeken of gewoon heerlijk wil relaxen in de zetel met een boek in de hand, heeft opnieuw heel wat leuke verhalen voorhanden. Van de allernieuwste Lanoye tot Steel, met dit lijstje belooft het een (ont)spannende vakantie te worden.

De Greppel - Herman Koch - Psychologische thriller

(De Greppel, Herman Koch, Ambo|Anthos, € 21,99)

Het verhaal? Het leven van de burgemeester van Amsterdam, Robert Walter, wordt compleet op zijn kop gezet: hij vermoedt dat zijn vrouw een affaire heeft met één van zijn medewerkers, hij wordt ervan beticht een agent toegetakeld te hebben tijdens een demonstratie en zijn vader wil euthanasie plegen. Wat nu?!

Waarom wil je dit boek lezen? Herman Koch weet als geen ander hoe hij een psychologische roman moet schrijven die de lezer van begin tot einde bij de keel grijpt en niet meer loslaat. Een nieuwe roman van Koch in de winkelrekken doet liefhebbers van het genre dan ook ongetwijfeld schuimbekken van plezier. Ken je Herman Koch nog niet? Hoog tijd om ruimte vrij te maken op je bibliotheekpasje, een tripje naar de boekhandel in te plannen en een aantal vrije uurtjes in de zon te reserveren.

Verboden vruchten - Jojo Moyes - Chicklit

(Verboden vruchten, Jojo Moyes, De Fontein, € 10)

Het verhaal? In de jaren vijftig drijft de liefde een wig tussen de boezemvriendinnen Lottie en Celia. Lottie en Guy, Celia's verloofde, worden immers hopeloos verliefd op elkaar. Vijftig jaar later maakt Lottie kennis met de jonge, gedreven jongedame Daisy, die als binnenhuisarchitecte een belangrijke opdracht aanneemt om een oude villa te renoveren.

Waarom wil je dit boek lezen? Jojo Moyes behoort tot de absolute top van chicklitauteurs. Haar boeken hebben allemaal stuk voor stuk een grote feelgoodfactor, die een glimlach op het gezicht van elke romantische ziel weet te toveren. Ongeacht de verhaallijn weet je als lezer dat het verhaal een happy end krijgt en dat het hoofdpersonage haar prins op het witte paard zal vinden. Net wat we zo af en toe nodig hebben, niet?!

Sprakeloos - Tom Lanoye - Autobiografische roman

(Sprakeloos, Tom Lanoye, Prometheus, € 15)

Het verhaal? Tom Lanoye schrijft het tragische verhaal van zijn eigen moeder neer, die na een beroerte haar spraakvermogen kwijtraakt en langzaamaan aftakelt. Hij bespreekt in het boek zijn jeugd, zijn liefdesperikelen, de strijd van zijn moeder en de talrijke emoties die dit met zich meebrengt.

Waarom wil je dit boek lezen? Omdat Tom Lanoye één van de grootste schrijvers van ons land is, omdat de verfilming van het boek momenteel in de bioscoop draait, omdat het boek nu al een tijdloos monument genoemd wordt door diverse media, omdat het boek ongetwijfeld stukken beter is dan de film ... tenzij je een diepgewortelde hekel hebt aan de directe schrijfstijl van Tom Lanoye blijft er werkelijk geen enkele reden over om het boek NIET te lezen.

Van onschatbare waarde - Danielle Steel - Chicklit

(Van onschatbare waarde, Danielle Steel, Luitingh Sijthoff, € 19,99)

Het verhaal? De alleenstaande moeder Véronique Parker staat aan de start van een nieuw leven. Haar dochters zijn alledrie het huis uit en erin geslaagd om een succesvolle carrière uit te bouwen. Wanneer haar ex en de vader van haar kinderen plots overlijdt, krijgen Véronique en haar dochters een onverwachte erfenis in handen. Maar wanneer de laatste wens van Paul Parker onthuld wordt, komen de dames voor een flinke verrassing te staan.

Waarom wil je dit boek lezen? De boeken van Danielle Steel zijn allemaal doorspekt met drama, liefde, intriges, glamour... dé basisingrediënten voor een geslaagde chicklitroman. En daar kent deze auteur werkelijk alles van. Ze schreef ondertussen al meer dan negentig boeken, waarvan er al meerdere verfilmd werden en ze domineert al sinds 1981 de bestsellerlijsten van de New York Times.

In het water - Paula Hawkins - Thriller

(In het water, Paula Hawkins, A.W. Bruna Uitgevers, € 19,99)

Het verhaal? Een alleenstaande moeder wordt dood aangetroffen in een rivier, waardoor haar tienerdochter alleen achterblijft. De rivier herbergt echter duistere geheimen, want talloze vrouwen en meisjes ontnamen zich er al het leven en het stadje lijkt dan ook te ontwaken uit een boze droom.

Waarom wil je dit boek lezen? Wie al eens een thriller uit het boekenrek mee pikt, herkent ongetwijfeld de naam van de auteur. Paula Hawkins scoorde met haar eerste thriller, Het meisje in de trein, meteen een bestseller van jewelste die één jaar nadat het boek in de winkelrekken was verschenen ook al gelijk in de bioscoop vertoond werd. Als deze tweede thriller maar enigszins in de voetsporen van zijn voorganger treedt, belooft het een echte nagelbijter te worden.

Bijna echt gebeurd - Liane Moriarty - Psychologische roman

(Bijna echt gebeurd, Liane Moriarty, A.W. Bruna Uitgevers, € 19,99)