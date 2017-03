Geen smoesjes meer: digitale rapporten via mail of Smartschool in opmars

Het digitale rapport is aan een enorme opmars bezig. Scholen stappen volledig af van het klassieke mapje met punten of bezorgen dat aan de ouders samen met een online exemplaar. “Drie jaar geleden deed geen enkele middelbare school het, nu bijna allemaal”, zegt Jan Schuer, zaakvoerder van schoolsoftware Smartschool. Gedaan met foefelen met de punten.

De paasvakantie staat voor de deur. Twee weken feest voor onze kinderen, maar de meesten moeten nog één horde nemen: het paasrapport. De kans is reëel dat u als ouder die punten digitaal toegestuurd krijgt.

“Negen op de tien scholen die onze software gebruiken, sturen digitale rapporten”, zegt Jan Schuer, oprichter van Smartschool. Ongeveer 90 procent van de middelbare scholen gebruikt zijn systeem. “Op drie jaar tijd zijn we van bijna geen enkele school naar bijna allemaal gegaan.”

De meeste directeurs gebruiken het nog in combinatie met een papieren exemplaar. Het KTA in Sint-Truiden daarentegen heeft het ouderwetse mapje al radicaal van tafel geveegd.

“Na elke toets of taak vult de leraar de punten in op Smartschool”, zegt directrice Rita Utens. “De leerling én zijn ouders krijgen een melding op hun smartphone of computer en kunnen de resultaten meteen bekijken. Ook de rapporten verschijnen integraal online, met commentaar van de leerkracht.”

Vroeger moffelden leerlingen opmerkingen weg onder een laagje Tipp-Ex of pasten hun punten aan. Dat is verleden tijd. “Nu kunnen we veel sneller en eerlijker communiceren”, zegt Utens. “Ouders kunnen constant opvolgen hoe hun kind het doet. Ze vallen niet meer uit de lucht als het plots met een slecht rapport thuiskomt.” De school controleert niet of ouders de punten daadwerkelijk bekijken. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het beter werkt dan op papier”, zegt Utens. “Bovendien is dat grotendeels hun verantwoordelijkheid.”

Gescheiden ouders

Leerling, mama en papa krijgen in het begin van het schooljaar een login. Doordat er steeds meer gescheiden koppels zijn – en nieuw samengestelde gezinnen – krijgen nu soms ook de plus-mama of -papa een login.

Ook Informat – een andere softwareboer – voerde daarom drie jaar geleden een e-mailrapport in. 365 basisscholen maken er gebruik van. “Wij doen dat samen met een papieren rapport”, zegt Michel Goeman van basisschool Immaculata in Brugge. “Als je het enkel op papier meegeeft, gebeurt het dat slechts één ouder van een gescheiden koppel het te zien krijgt. Via mail is ­iedereen tegelijk op de hoogte.”