Amerikaanse journalist bewijst stuitend gebrek aan voetbalkennis met “stomste vraag ooit” aan Schweinsteiger

Reporter: "Can you help Chicago Fire win the World Cup?" Schweinsteiger: Wait, what...????? pic.twitter.com/GtR7OtVFqk

Bastian Schweinsteiger werd woensdag voorgesteld bij zijn nieuwe team, het Amerikaanse Chicago Fire, en kreeg op de bijhorende persconferentie meteen een vreemde vraag voorgeschoteld. “Kan je met Chicago Fire wereldkampioen worden?”, vroeg een Amerikaanse journalist zich af. Een verbaasde Schweinsteiger wist het even niet meer.

De 121-voudig Duits international en wereldkampioen met zijn land in 2014, vroeg toelichting aan zijn perschef en twijfelde of hij de vraag wel goed begrepen had. Dat bleek wel degelijk het geval. De persverantwoordelijke van Chicago Fire vormde dan maar eigenhandig de vraag van de journalist om naar “is het mogelijk om de MLS (de Amerikaanse competitie) te winnen?”.

Op die vraag kon Schweinsteiger bevestigend antwoorden. “In het voetbal is alles mogelijk”, aldus ‘Schweini’. “Ook al hebben we op papier niet het beste team, we kunnen van iedereen winnen.” Voor de 32-jarige Schweinsteiger is Chicago Fire, na Bayern München (2002-2015) en Manchester United (2015-2017) nog maar zijn derde profclub.