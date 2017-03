Nieuwe beelden van vechtpartij Russische voetbalhooligans beloven weinig goeds voor WK 2018

Er zijn opnieuw huiveringwekkende beelden opgedoken van een georganiseerd gevecht tussen Russische hooligans. Op de video valt te zien hoe hooligans van voetbalploegen Spartak en CSKA Moskou met elkaar op de vuist gaan. Er volgen harde schoppen en slagen in overvloed, en dat gaat zelfs door wanneer sommige ‘supporters’ hulpeloos op de grond liggen.

De harde beelden doen de vrees voor mogelijk supportersgeweld op het komende WK voetbal in het land weer oplaaien. Op het EK voetbal 2016 waren de Russische hooligans al verantwoordelijk voor de rellen in Marseille. Daarbij vielen toen een dertigtal gewonden. Ook een jaar later stomen ze zich dus weer volop klaar voor het volgende grote toernooi.

De BBC maakte voorafgaand aan het wereldkampioenschap ook een documentaire over de mannen. Daarbij lieten ze hun stoere taal duidelijk niet achterwege. “Sommige mensen verzamelen postzegels, anderen houden van bergbeklimmen, ... en wij vechten in velden”, klinkt het bij een van hen. “Ik zie hier geen problemen in.”

Bovenstaande beelden dateren van begin deze maand en tonen hoe de hooligans hun vechtpartijen ‘trainen’. Of deze taferelen ook op het WK zelf tot zware gevechten zal leiden in Rusland, is maar de vraag. Bij de hooligans zelf vrezen ze immers dat hun leiders door de politie worden gearresteerd nog voor het toernooi start.