Anderlecht licht optie op topschutter Teodorczyk (om hem zelf te kunnen verkopen)

Anderlecht heeft de optie op topschutter Lukasz Teodorczyk gelicht. Dat kondigde de leider in de Jupiler Pro League aan op Twitter. Paars-Wit zou zo’n 4,5 miljoen euro betaald hebben, maar kan de spits nu zelf verkopen.

Good news ! Lukasz Teodorczyk just signed his contract ! More info soon on https://t.co/lUkR6v36ND ! #RSCA #COYM pic.twitter.com/Ocr8nvbXbd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 30, 2017

Teodorczyk kwam vorig zomer over van Dynamo Kiev en ontpopte zich meteen tot prijsschutter. Met twintig doelpunten schoot hij zichzelf naar de topschuttersstand en Anderlecht naar de eerste plaats. Ook in de Europa League was ‘Teo’ met vijf treffers belangrijk voor paarswit, dat volgende maand in de kwartfinales Manchester United bekampt. In totaal vond Teodorczyk dit seizoen in 41 wedstrijden 28 keer de weg naar de netten.

LEES OOK: Met deze cijfers bent u helemaal klaar voor de start van Play-off 1

Anderlecht huurde de spits oorspronkelijk van Kiev, maar lichtte vandaag de optie. Dat kost Paars-Wit zo’n 4,5 miljoen euro, maar betekent vooral dat Anderlecht de 25-jarige Pool zelf kunnen verkopen. De afgelopen maanden werden onder meer Everton, West Brom en AC Milan genoemd als mogelijke geïnteresseerden.