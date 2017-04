Brico wil uitbreiden met vernieuwde winkels

Brussel - Doe-het-zelfketen Brico mikt op een expansie van het winkelnet en wil dit doen met een nieuw winkelconcept. Een paar nieuwe winkels per jaar, klonk het donderdag bij de voorstelling van de vernieuwde winkel in Zemst.

Marktleider Brico, met ook de winkelformules Brico Plan-it en Brico City, voelt de scherpe concurrentie en veranderende markt. Daarom werkte het een nieuwe strategie uit rond een vernieuwde Brico-winkelformule, een uitgebreider assortiment, meer opleiding voor de medewerkers en een verdere ontwikkeling van de webwinkel.

Vanaf 2018 wil managing director Dieter Struye de pilootwinkel met het volledig vernieuwde concept neerzetten en ook de andere vestigingen van de keten aanpakken. Ook in de Plant-It-winkels (11 vestigingen) zal worden geïnvesteerd, verduidelijkt hij. De komende jaren wil hij zo het 160-tal winkels aanpakken.

“Met al onze formules hebben we plaatsen waar we niet aanwezig zijn, of zelfs onze concurrenten niet. In onze expansiestrategie zoeken we eerst naar die ‘white spots’, waar geen doe-het-zelf aanwezig is en we de markt kunnen ontwikkelen”, aldus Struye. Hij denkt aan “een paar (nieuwe winkels) per jaar”. Die expansie wil hij voor de drie winkelformules.

De vernieuwde Brico in Zemst werd ook een pak groter, maar dat zal zeker niet overal het geval zijn. De nieuwe winkel heeft onder meer selfscan-kassa’s, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen de eerste is onder de doe-het-zelfketens. De fysieke winkel blijft het belangrijkste, zo werd benadrukt. Het digitale staat volledig in dienst van de winkel, heet dat, bijvoorbeeld met een nieuw afhaalpunt.

Begin januari raakte bekend dat Brico het personeel goedkoper wil laten werken en honderd banen wil schrappen. Volgens de CEO verdwijnen de banen in enkele winkels waar historisch een teveel aan personeel is gegroeid, en gaat het niet om een herstructurering.