Daarom komt partner van Melissa nooit in beeld in The Sky is the Limit

Roy S., de 42-jarige partner van Te Sky is the Limit-figuur Melissa Van Hoydonck (27), is net vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat tien dagen vast in een Nederlandse cel omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn in een internationale drugshandel en witwas. “Ik verander niets aan de komende afleveringen”, zegt Peter Boeckx, maker van het programma. “Dat zal ook niet nodig zijn, want haar man wou absoluut niet in beeld worden gebracht.” Weten we nu waarom?

Melissa maakte afgelopen dinsdag haar intrede in The Sky is the Limit. Twee dagen later al lekt uit dat haar partner pas uit de gevangenis werd vrijgelaten. In The Sky wordt ze opgevoerd samen met haar mama en haar chihuahua’s. Met zijn vieren leiden ze een luxeleventje. Opvallend daarbij is dat Melissa’s partner uit beeld blijft. “Door de week leeft Melissa samen met haar moeder”, legt Peter Boeckx, de maker van The Sky is the Limit, uit. “Alleen in het weekend is ze bij haar hem. “

“Uiteraard wou ik haar partner ook graag opvoeren in de reeks, maar hij wou dat absoluut niet. Ik kon hem moeilijk dwingen. Hij had daar volgens Melissa ook een grondige reden voor: kort voordien had hij een faillissement meegemaakt en hij vond het beter om niet in de kijker te lopen. Ik heb hem ook maar één keer kort ontmoet , weg van de camera’s.”

Gezuiverd van alle blaam

Melissa, mama en de chihuahua’s. Maar geen partner... Foto: Vier

Nu blijkt dat Roy S. door de Nederlandse speurders verdacht wordt van drugshandel en witwaspraktijken. Hij werd daarvoor deze maand nog opgepakt en tien dagen opgesloten. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het Nederlandse gerecht sterke aanwijzingen dat alle betrokkenen hun vergaarde drugsgeld en opbrengsten uit criminele activiteiten investeerden in eigendommen om ze zo wit te wassen. Het onderzoek loopt nog en het is niet duidelijk of Roy S. ook zal doorverwezen worden.

Zijn raadsman zegt in Het Laatste Nieuws dat het dossier tegen zijn cliënt “flinterdun” is .

“Voor Melissa zelf is dit natuurlijk allesbehalve leuk”, zegt Boeckx. “Ik had haar vandaag nog aan de lijn. Zij gelooft niets van de aantijgingen en meent dat haar vriend door zijn vrijlating van alle blaam is gezuiverd. Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit want de reeks gaat over haar. Dus veranderen we niks aan de komende afleveringen.”

Risicogeval

Het is al de derde keer dit seizoen dat een kandidaat uit The Sky is the Limit op een negatieve manier de media haalt. Eerst was er de heisa rond “matrassenkoning” Dave Wauwermans, die veroordeeld bleek voor valsheid in geschrifte en als een oplichter werd afgeschilderd. “Dave heeft ondertussen klacht ingediend wegens laster en eerroof tegen de personen die hem in de media zwart hebben gemaakt”, aldus Boeckx. “Maar ik besefte dat hij een risicogeval was om op te nemen in het programma.”

Dave Wauwermans Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Daarna was er enige ophef rond de kleurrijke gebroeders Azimi, die in het programma zouden gezegd hebben dat ze het bekende Godshuis in Sint-Laureins hadden gekocht. De eigenaar van dat enorme feestgebouw reageerde prompt dat het Godshuis niet eens te koop was.

Boeckx is hierover kort en duidelijk: “Die aantijging slaat nergens op. Wie goed naar de uitzending kijkt, merkt dat de Azimi’s nooit hebben gezegd dat zij het huis hadden gekocht. Wel dat ze een bod hadden uitgebracht. Het protest kwam overigens niet eens van de eigenaars maar van de gerant, die daar niks over te zeggen heeft. Er is dan ook helemaal geen klacht tegen de broers ingediend.”

Louche kandidaten

Toch geeft Peter Boeckx toe dat enige strengheid bij het selecteren van de kandidaten nodig is. “Sommige figuren verdienen geen plaats in The Sky of hebben verkeerde motivaties. Zo had ik vorig jaar een familie die zichzelf aanbood als miljonairs en graag in The Sky had gezeten. Ik heb enkele keren geproefdraaid bij hen thuis. Tot bleek dat de dure wagens niet van hen waren maar voor de draaidagen speciaal waren gehuurd in een garage . Op die draaidagen werden ze tegen 18 uur ’s avonds plots zenuwachtig omdat ze de auto’s moesten terugbrengen (lacht). Toen ik dat ontdekte heb ik die familie er meteen uitgeflikkerd.”