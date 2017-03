Een doodnormale foto van een schattig meisje, zo lijkt het. Tot je ziet dat hij haar eigenlijk het leven had kunnen kosten

De Australische Bianca Dickinson wilde gewoon een mooie foto van haar dochtertje maken, maar dacht al dat ze vanuit haar ooghoek “een stuk schors” zag bewegen. De vrouw dacht er verder niet bij na, maar deelde nadien de foto op Facebook. Daarop is te zien hoe haar dochtertje wel heel veel geluk heeft gehad terwijl ze stond te poseren.

Nadat ze de foto genomen had, zag de vrouw een grote bruine slang het veld in glijden. Ze bracht haar dochtertje meteen in veiligheid, maar toen ze thuis de foto’s herbekeek, merkte ze pas hoeveel geluk het kleine meisje had gehad.

Op een van de foto’s is te zien hoe de slang op nauwelijks een halve meter van het meisje het veld in glijdt. “Het was heel winderig dus ik dacht dat het gewoon een stuk schors was dat van een boom gevlogen was”, vertelde de vrouw. “Toen ik opkeek zag ik dat een gigantische bruine slang net mijn dochter gepasseerd was.”

“Ik kan niet geloven dat die haar niet heeft aangeraakt. Toen ik thuiskwam bekeek ik mijn camera en vond ik deze foto.”

Michael Alexander traint mensen in hoe ze veilig moeten omgaan met slangen. Hij reageerde op de foto dat hoewel de meeste slangen een mens niet zomaar zouden aanvallen, bruine slangen soms maar heel weinig provocatie nodig hebben.

“Zelfs als trainer in slangenveiligheid en eerste hulp, word ik hier als vader toch ook heel ongemakkelijk bij met zo’n giftige soort zo dichtbij. Ik ben blij dat ze veilig en wel is”, schreef Michael.

“De foto bezorgt me nog steeds bijna een hartaanval”, aldus Bianca aan Daily Mail. “Ik denk omdat ik stil bleef, dat zij (haar dochtertje) ook stil bleef en de slang dus gewoon aan haar voorbij ging.” En hoewel het kleine meisje heel kalm bleef op het moment zelf, heeft ze de daaropvolgende nacht niet geslapen, en heeft het toch een dag geduurd vooraleer ze weer iets at.