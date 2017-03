COLUMN. "We zitten in de zon, naast wat een Spanjaard had kunnen zijn. Maar het was De Antwerpse Immigrant"

“Hasselt is hip, hé. Ik heb daar ooit nog een penthouseke gekocht. Mijn zoon, die woont op de Louizalaan in Brussel. Hij bestuurt mee mijn bedrijven in België. Mijn vrouw en ik zijn intussen al een tijdje naar hier geëmigreerd, ziet ge. We wonen heel schoon. Twintig minuutjes van hier, tegen Benidorm. We komen speciaal naar dit restaurant, dit is serieus het beste van de hele streek. Je hebt een goed adresje uitgekozen!”

Relatief, alles is relatief. Mijn zus en ik zitten op vakantie op een terras in de platte Spaanse zon, tegenover de platte Spaanse kustlijn en naast een plat Antwerps accent. Per toeval daar beland, in een onschuldige poging een tafeltje in de zon te vinden waar op het menu géén gefotografeerde borden staan - risky. Dus belanden we bij een tapashuisje, naast de tafel van een grijze man in een pastelkleurig hemd. Hij ziet er niet eens Vlaams uit. Een vijftiger, met een huid van leer, zonnebril van Guess, vrouw van dertig. Hij had perfect een Spanjaard kunnen zijn. Eentje met charme, een knappe zoon en een banjo. Maar God gaf ons De Antwerpse Immigrant.

“Waarom zijn jullie naar hier gekomen?” Hij vraagt het een heel klein beetje oprecht.

Pauze. Ik slik een gefrituurde aardappel met pikante tomatensaus door. Ik ben jong en naïef.

“Eigenlijk was het de goedkoopste optie op Ryanair. En de zon scheen hier. Dus.” Lachje.

Hij glimlacht zonder glim, met gesloten mond. Teleurgesteld, bijna. Het gesprek sterft. Hij drinkt zijn wijn leeg, pakt zijn vrouw op en loopt weg, naar zijn Porsche om naar zijn penthouseke in Benidorm te rijden.

Mijn zus en ik blijven achter met een rekening waarvoor we ons goud bijeen moeten schrapen. Daarna lopen we terug naar onze goedkope hostel, zonder flatscreen, zonder zachte handdoeken, zonder zeezicht. We vliegen een paar dagen later zelfs terug naar België – niet eens voor honderd euro. Als er turbulentie was, voélden we het gewoon.

Het zit zo: alleen gaan wonen – hoelang dat ‘gaan’ ook duurt, ik ben nog in voorbereidingsfase – is echt niet zo glamoureus. Het is langs start passeren zonder 200 euro te krijgen. Het is folietjes afleren, en financieel iets meer beginnen opletten. Dat wist ik intussen al een beetje, maar sinds mijn citytrip naar Spanje is het allemaal veel meer oké. Ik weet nu: ook al eet ik een heel jaar Aldi-choco in plaats van Nutella, zal ik de eerste maanden moeten werken aan mijn ongezonde, plakkerige relatie met McDonalds en ga ik niet snel in een penthouse wonen: die ene dure gefrituurde aardappel in dure pikante tomatensaus op een Spaans terras was de beste patat die ik in tijden heb gegeten. Want alles is relatief.