Stad Brussel heeft nieuwe ambtenaar: Jonathan, die heel de dag stickers moet weghalen

Brussel - Vele duizenden mensen plakken elke dag stickers op straatmeubilair in Brussel. Die plakkers - hoe mooi ze soms ook zijn - zijn een doorn in het oog van de stad. En daarom werd Jonathan Rillaert aangesteld.

Het was schepen van Openbare Ruimte Karine Lalieux die het probleem aankaartte. Ze vond de stickers in onze hoofdstad niet mooi. Integendeel: volgens de Brusselse schepen is het visuele vervuiling. Alleen al aan de voet van het Atomium worden elk jaar tussen de 2.000 en 3.000 stickers op palen geplakt. “Vooral na concerten of wedstrijden zien we er telkens veel bijkomen”, zegt Nicolas Vazquez, directeur van de cel Openbare Ruimte van de stad Brussel, in La Capitale.

Het stoorde de schepen zelfs zo erg dat ze het nodig vond om er iemand speciaal voor in dienst te nemen. Dat werd Jonathan Rillaert, die sinds deze week niets anders doet dan met een team stickers verwijderen. Eerst pakt hij de buurt rond het Atomium aan, maar daarna komen ook onder meer de Nieuwstraat en de voetgangerszone in het centrum van de hoofdstad aan bod.

“Een paal helemaal stickervrij maken kost me ongeveer 30 minuten”, vertelt Jonathan in La Capitale. “Eerst gebruik ik een hogedrukstraal om de stickers er eenvoudig af te kunnen trekken. Daarna moet al de rest er nog af.”

De extra ambtenaar - met alle kosten die er nog bij komen - kost de gemeente 35.000 euro.