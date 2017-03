Dennis Black Magic strikt Pat Krimson voor pornoversie van Callboys

“Pat Krimson heeft getekend voor de muziek van Callboyz ofwel mijn pornoversie van Callboys.” Dat zegt de Vlaamse pornokoning Dennis Black Magic. “Patje en ik kennen elkaar al twintig jaar, we zijn goede vrienden, ik wou zijn nummers graag voor de serie die ik ga inblikken. Het gaat om veel nieuwe muziek, maar ‘My Playground’ van het album The Milky Way moet er zeker ook in. Ik vond dat altijd al een goed nummer.”

De afleveringen komen in september 2018 op www.dennisblackmagic.xxx. “Dat duurt nog even, maar het wordt dan ook een reeks waar we veel tijd en werk in zullen stoppen.” Een tijdje geleden deed hij een oproep om acteurs en actrices te vinden.

Foto: Dennis Black Magic

“De Vlaamse pornowereld stuikte de afgelopen jaren volledig in elkaar, professionele acteurs en actrices zijn er niet meer”, klonk het toen. “Dus moet ik op zoek naar vier mannen en een twaalftal vrouwen zonder cameravrees én met het nodige acteertalent.” “De reacties waren fenomenaal”, zegt hij nu. “Het zal nog even duren voor ik door de kandidaturen raak en een selectie kan maken.”