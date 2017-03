RWDM krijgt meer ruimte in het Edmond Machtensstadion

Sint-Jans-Molenbeek - De gemeente Sint-Jans-Molenbeek wil met voetbalclubs White Star Brussels en RWDM om de tafel zitten om de huurovereenkomst van het Edmond Machtensstadion te herbekijken. Dat heeft Ahmed El Khannouss (CDH), de Molenbeekse schepen van Sport, donderdag bevestigd. Het gemeentebestuur zal traditieclub RWDM meer ruimte geven dan voorzien in het huidige contract.

WS Brussels en RWDM sloten medio 2016 na moeilijke onderhandelingen een nieuwe huurovereenkomst af met het gemeentebestuur, dat vooral de kaart van White Star trok. White Star probeerde in die periode via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een licentie voor het profvoetbal te bekomen, maar slaagde daar voor de groene tafel niet in en zakte naar de eerste amateurliga. Daarin bevindt de club van sterke man John Bico zich in de gevarenzone. RWDM speelt twee jaar na zijn heroprichting mee voor de titel in de derde amateurliga.

Het gemeentebestuur wil de huurovereenkomst aanpassen aan die huidige realiteit van beide clubs. “Molenbeek zal altijd de kaart van de jeugd trekken. White Star was lange tijd de grootste club van de gemeente, maar RWDM is aan een stevige remonte bezig. White Star heeft het moeilijk en de jeugdacademie moet het ontgelden. Er is een gebrek aan omkadering en soms worden de jeugdwedstrijden zelfs geannuleerd”, legt El Khannouss de vinger op de wonde. WS Brussels staat er niet alleen sportief, maar ook financieel en structureel heel slecht voor. Het is vooralsnog onduidelijk wie de touwtjes in handen heeft en door openstaande schulden werd White Star dit seizoen al twee keer geschorst door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Het gemeentebestuur heeft meer vertrouwen in RWDM. “De club en vooral de jeugdacademie maken een positieve evolutie door. Steeds meer jongeren sluiten zich bij RWDM aan. De club heeft meer ruimte nodig”, zegt El Khanouss, die evenwel niet aanstuurt om White Star aan de deur te zetten. “De gemeente wil de capaciteit van het stadion eerlijker verdelen en zal beide clubs uitnodigen om rond de tafel te gaan zitten.”