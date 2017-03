Ndidi heeft wel heel bijzondere bijnaam gekregen bij Leicester

Ex-Genkie Wilfred Ndidi heeft een bijzonder koosnaampje gekregen bij zijn nieuwe club, het Engelse Leicester City. ‘Teddybeer’, zo noemen zijn ploegmaats hem bij de uittredende Engelse kampioen omwille van zijn zachte stem en beleefde omgang.

Je zou het misschien niet achter de 1m81 grote en 80 kilo zware Wilfred Ndidi zoeken, maar de Nigeriaan is naast het veld de zachtheid zelve. In die mate zelfs dat de vriendelijke, geduldige manier waarop hij het geplaag van zijn ploegmaats tolereert hem een mooie bijnaam opgeleverd heeft: ‘teddybeer’. “Ze noemen me zo omdat mensen altijd een grapje met me proberen uithalen”, vertelde de voormalige middenvelder van Racing Genk bij The Leicester Mercury.

“Er is altijd wel iemand die iets moet uithalen om de anderen aan het lachen te brengen en dan ben ik steeds het slachtoffer. De spelers helpen me op en naast het veld, maar ze halen voortdurend grapjes met me uit. Ze hebben me ook een liedje doen zingen als initiatie... maar geen idee welk liedje dat was. Ik ben niet zo goed in zingen en heb het volgens mij niet goed gedaan (lacht)”.