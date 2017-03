Deze moeder zag dezelfde man elke dag op dezelfde plek zitten. Tot ze op een dag besloot om hem aan te spreken

Drie jaar lang zag ze hem telkens op dezelfde hoek staan. Moederziel alleen. Toen ze op een dag besloot hem aan te spreken, veranderde alles. Ginger kreeg er een hartsvriend bij, Victor kreeg eindelijk de hulp die hij nodig had.

Victor Hubbard was voor Ginger Sprouse gewoon een man. Nu ja, gewoon: de Amerikaanse vrouw zag hem drie jaar lang elke dag op dezelfde plek. Vier keer per dag reed ze er voorbij met haar wagen, om te zien of hij er nog was. Altijd was de 32-jarige man er. Soms zat hij neer, soms stond hij recht en keek hij om zich heen, maar soms zwaaide hij ook of was hij aan het dansen.

De mama was na die 36 maanden zo benieuwd dat ze besloot te stoppen bij hem en een praatje te slaan. Het gesprek zou hun leven veranderen. Want Victor bleek niet zomaar een man te zijn. Hij sukkelde met een mentale ziekte en was jaren voordien op die plaats afgezet door zijn moeder. Ze had hem gezegd dat ze zou terugkomen, dus wachtte hij. Jarenlang.

Foto: Facebook

Victor was dakloos en niet in behandeling voor zijn mentale ziekte. Ginger begon zich langzaam maar zeker over hem te ontfermen. Door hem bezoekjes te brengen, maar ook door een Facebook-pagina voor hem te maken en zelfs een pagina waar mensen geld voor hem konden storten.

Oproepen van Ginger om hem te laten helpen, leverden niets op. “Dus heb ik de pagina en de crowdfunding opgestart zodat we hopelijk allemaal samen iets voor hem kunnen doen”, schreef ze op 21 december op Facebook. “Iedereen zou hem moeten ontmoeten. Hij is altijd positief, optimistisch en bescheiden.”

Dankzij Ginger veranderde het leven van Victor helemaal. Ze kookte voor hem, waste zijn kleren en nam hem mee naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Via haar geraakte hij zelfs aan een job in haar kookschool. Slapen deed hij wel nog steeds op straat, behalve wanneer het koud werd. Dan mocht Victor met haar en haar man mee naar huis. Een bloeiende vriendschap was ontstaan.

Foto: Facebook

Via de oproepen van Ginger boden heel wat vrijwilligers zich aan om Victor te helpen en kwam er 30.000 dollar binnen. Door de behandeling die hij daarmee krijgt, slaagt Victor erin om zijn job te behouden als kok. Daarnaast klust hij bij in een restaurant waar hij de gasten verwelkomt. “Ze heeft me gered”, zei hij over Ginger. “Ze heeft me zo geholpen, ze is een zegen.”

Op de hoek waar hij zo vaak zat, komt hij bijna nooit meer. Het mooiste aan het verhaal is dat hij intussen herenigd werd met zijn moeder. “Het was prachtig”, zei hij daarover. “Ik kon haar weer vastpakken, want ik mis haar echt. Wij horen samen.”