Deze lerares werd geschorst om een “provocatieve” foto, maar haar studenten springen voor haar in de bres

Een jonge lerares werd geschorst nadat de directrice van haar school het moeilijk had met een foto die de vrouw op Facebook postte. Die zou “zondig” zijn en te provocatief. De lerares zelf ziet echter niet wat er mis is met de foto, en ook haar leerlingen zijn er niet eens met haar schorsing, waardoor de hele school nu op stelten staat.

Lydia Ferguson is een moeder van drie kinderen en geeft les op de Ousedale School, in Newport Pagnell. De vrouw postte onlangs een foto op Facebook waarin ze, gekleed in een korte witte jurk, op de rand van haar bed zit.

Die foto kwam echter verkeerd aan bij de directrice van de school, die Ferguson erop aansprak. Het resulteerde in een minutenlange discussie tussen Ferguson en directrice Sue Carbert, waarna Ferguson naar buiten geëscorteerd werd.

Studenten hoorden de discussie echter en kwamen zo snel te weten dat het over de bewuste foto ging. “Mevrouw Ferguson zei dat ze niet vond dat er iets mis was met de foto. Alles wat ze deed was haar benen tonen”, aldus een van de studenten.

Foto: Facebook

Haar leerlingen hebben intussen een petitie gestart om Ferguson terug toe te laten op school. Ze beschuldigen de school ervan te preuts te zijn. Op 24 uur tijd verzamelden ze al meer dan 250 handtekeningen, waaronder enkele van bezorgde ouders.

De foto zelf verzamelde meer dan 300 reacties, waaronder enkele van Ferguson zelf: “Ik denk niet dat het verleidelijk of ongepast is. Ik heb mij altijd aan de regel gehouden dat als mijn grootvader met walging naar mijn foto’s zou kijken, ik ze nooit zou posten.”

En zoals haar leerlingen het verwoorden: “Er is helemaal niets mis met de foto. We vinden dat mevrouw er fantastisch uitziet.” Een ander besluit haar uiterlijk er even buiten te houden en reageert met: “Ze is een geweldige leerkracht. Ze helpt studenten die problemen hebben met pesten en dergelijke. Ze doet zoveel om ons te helpen en we vinden het zo erg dat ze geschorst is.”

Volgens directrice Sue Carbert zijn de zorgen van haar studenten echter onterecht. “Als we ons zorgen maken over een personeelslid zal dat niet besproken worden met de studenten. We zijn ons bewust van de geruchten maar de getrokken conclusies hebben geen feitelijke basis.”