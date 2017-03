Platini: “Blatter is grootste egoïst die ik in mijn leven heb gezien”

Michel Platini beschuldigt de administratie van Wereldvoetbalbond FIFA ervan hem koste wat het kost te hebben willen schaden met de aantijgingen van corruptie. Dat heeft de voormalige voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, die momenteel een schorsing van vier jaar uitzit, donderdag gezegd aan de Franse krant Le Monde. Ook ex-FIFA-baas Sepp Blatter krijgt van Platini een veeg uit de pan.

Voor Platini was het zijn eerste interview sinds mei 2016 toen de Fransman zijn verdict kreeg. “Na mijn beschuldiging hoopte ik altijd dat de waarheid aan het licht zou komen, maar dat bleek tevergeefs”, zo sprak Platini. “Bepaalde leden van de FIFA-administratie wilden absoluut mijn vel. Zij hebben het geld in handen en beschikken dus over veel macht. Hun wil was wet.”

Als UEFA-voorzitter moest Platini nauw samenwerken met Sepp Blatter, de toenmalige FIFA-baas, die momenteel ook geschorst is. Platini heeft echter weinig positieve herinneringen aan de Zwitser. “Nooit in mijn leven zag ik een grotere egoïst”, aldus Platini. “Hij dacht altijd dat hij zijn laatste adem zou uitblazen bij de FIFA, niet dus. Maar Blatter had ook iets fascinerend, hij zei altijd wat je wilde dat hij zei. Maar dat was niet altijd de waarheid.”

Platini kreeg in december 2015 een schorsing van acht jaar omdat hij in 2011 van Blatter ten onrechte een betaling van twee miljoen Zwitserse franken geaccepteerd zou hebben. De Fransman ging in beroep bij de FIFA en zag zijn straf verminderd tot zes jaar. Nadien legde het Internationaal Sporttribunaal TAS zijn straf vast op vier jaar.