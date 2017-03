En toen werd nieuwslezer Wim De Vilder plots 'binnengedaan' op tv

Nieuwsanker Wim De Vilder (47) van Het Journaal heeft zijn deelname aan het Eén-programma Mag Ik U Kussen? zonder kleerscheuren doorstaan. Drie mannen sloofden zich uit om De Vilder in te pakken: Adriaan Van den Hoof die de titel van het programma door de aanwezigheid van een mannelijke gast nog wou laten veranderen in Mag Ik U de Hand Schudden?, acteur Rik Verheye van Callboys en Lieven Scheire.

Eerste kus

Na een uitzending waarin Wim De Vilder opbiechtte dat hij zijn eerste kus aan een meisje gaf in de botsauto’s (“het was niet wat ik ervan verwacht had”) en het nieuwsanker ook met fotomodel Vanessa werd opgezadeld, was het uiteindelijk Lieven Scheire die de kus kreeg. Die kus pakte Wim De Vilder met twee handen aan, maar het bleef uiteindelijk zedig.