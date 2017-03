Daarom loopt Josje rond met haar pols in een verband

Dinsdag op de persvoorstelling van ‘Liefde voor Muziek’ was er nog niets aan de hand, maar toen Josje Huisman (31) gisteren interviews gaf voor ‘The Voice Kids’, waarin ze een van de drie coaches is, had ze haar pols in een strak verband. “Neen, ik ben niet gestruikeld en verkeerd gevallen”, aldus Josje. “Ik heb een cyste in mijn pols ­laten weghalen waarvan ik steeds meer last begon te krijgen. Omdat ik mijn pols twee weken absoluut niet mag bewegen, moet ik nu een strak verband dragen. Ik heb wel een vleeskleurig verband gevraagd zodat het iets minder opvalt.”