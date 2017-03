Politieagent verdacht van verduisteren 4,7 miljoen euro (in twee jaar)

Na twee jaar onderzoek is de Luikse politieagent F. A. aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en fiscale fraude. Dat meldt het parket van Luik. Zijn naam duikt op bij verschillende criminele activiteiten, maar de politieman is enkel aangehouden in een dossier rond zijn deelname aan rally’s.

Om als ­piloot deel te nemen liet de agent zich sponsoren door bedrijven. Het lijkt erop dat hij een deel van die inkomsten in eigen zak stak. Het bedrijf schreef die volledige som wel in als sponsoring. Op die manier werd zowat 4,7 miljoen euro verduisterd in twee jaar.

Daarnaast loopt nog een onderzoek naar de agent in een zaak rond een Luiks takelbedrijf. Het lijkt erop dat het bedrijf willekeurig voertuigen takelde. Die wagens werden vervolgens samengeperst en aan een ijzerhandelaar doorverkocht. Wanneer het slachtoffer zich meldde, kreeg die te horen dat het voertuig was gestolen.