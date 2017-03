Gilbert: “Van Avermaet straalde naar mij altijd een ingehouden woede uit”

Staat er zondag voor de tweede keer in de geschiedenis een Waal op het hoogste schavotje in Vlaanderens Mooiste? Philippe Gilbert is er alvast op gebrand om dertig jaar na Claude Criquielion te triomferen in de Ronde van Vlaanderen. “Ik wil graag winnen”, zegt de Belgische kampioen. “Maar als ik daarin slaag, ben ik niet de eerste Ardennees of de tweede Waal, maar de 51ste verschillende Belg op 101 edities.”

“Ik ben in de eerste plaats Belg”, zegt de 34-jarige Monegaskische Ardennees die gisteren voor het eerst de Driedaagse De Panne-Koksijde won. Gilbert stilde net op tijd zijn honger naar succes. “Ik ben een competitiebeest, wil altijd winnen. Het liefst zelf, maar ik kan net zo goed genieten van een ploegzege. Dat is net het verschil met BMC. Ik verveelde me soms wel wat omdat ik wist dat een rit op een sprint zou eindigen en we niemand mee hadden daarvoor. Voorts geen kwaad woord over mijn vorige werkgever.”

Die andere Ronde-favoriet, Greg Van Avermaet, was na zijn winst in Harelbeke duidelijk: hij rijdt liever tegen dan met jou. Heb je Greg bij Lotto maar vooral BMC uiteindelijk niet sterker gemaakt?

“Zeker weten. Hij straalde naar mij altijd een soort ingehouden woede uit. Ik begreep nooit echt waarom. Voilà, het is nu eenmaal zo. Als je niet van iemand houdt, dan kan dat ook als motivatie dienen. Bon, voor Greg gaat dat op. Ik had nooit hetzelfde gevoel. Ik benijd hem niets. Zijn supporters zijn wel soms heel hard met mij. Ik mag wat commentaar slikken. Zelfs na het Belgisch kampioenschap gedroegen ze zich heel negatief. Maar ik maak daar geen problemen rond. Het respect tussen Greg en mij is er onderling wel.”

Lees hier het laatste nieuws over de Ronde van Vlaanderen!