School veroordeeld omdat ze zieke leerling geen thuisonderwijs wilde geven

Geraardsbergen - Een meisje dat lijdt aan de ziekte van Lyme krijgt duizenden euro’s schadevergoeding van haar voormalige school. Ze was te ziek om naar de klas te komen en had thuisonderwijs aangevraagd. Maar de school liet na om haar te helpen.

“Toen mijn dochter hoorde dat de school veroordeeld werd, is ze mij rond de hals gevlogen. Zo blij was ze. Omdat nu eindelijk erkend wordt dat ze onrechtvaardig behandeld is.” Tina Delbaer, de moeder van Emma Bilterijst (nu 20 jaar) is zelf ook blij. “Mijn dochter was ziek en ze had hulp nodig. De school had die moeten geven, maar deed dat niet. Ze hebben haar in de steek gelaten. Dat die school nu moet boeten, is een belangrijk signaal. Dit arrest wijst andere scholen op hun verantwoordelijkheden. En het toont leerlingen dat ze zich niet met een kluitje in het riet moeten laten sturen. Zieke leerlingen hebben recht op hulp van hun school.”

Dat is ook wat het Gentse hof van beroep heeft beslist: het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen had Emma moeten helpen toen ze te ziek was om naar school te gaan. Letterlijk staat in het arrest: “Emma Bilterijst heeft ingevolge haar aanvraag recht op Tijdelijk Onderwijs aan Huis, dat de school echter niet aanbiedt.”

Het is een beslissing die de school willens en wetens ge­nomen heeft, menen de raads­heren. En daarmee heeft ze het meisje de kans ontnomen om te slagen in haar vijfde jaar wiskunde-wetenschappen. Voor die fout moet de school financieel boeten. Het hof kent Emma een schadevergoeding van 6.875 euro toe. Zonder de verschuldigde rente. “Om het geld was het ons nooit te doen”, zegt Tina Delbaer. “Maar mijn dochter heeft zo veel ellende gekend. Met dit geld kan ze later eens iets moois doen.”

Tekenbeet

De problemen van Emma begonnen al in het tweede middelbaar. Plots kreeg ze last van hoofdpijn, slappe spieren, pijnlijke gewrichten. In het vijfde middelbaar – het schooljaar 2012-2013 – was ze zo verzwakt dat ze niet meer naar school kon. Toen werd de ziekte van Lyme vastgesteld, het gevolg van een tekenbeet. Eerst volgde ze de lessen nog via Bednet. Maar ze vroeg ook extra ondersteuning via het systeem Tijdelijk Onderwijs aan Huis, wat zou betekenen dat een leerkracht tot vier uur per week bij haar thuis les zou komen geven. “Daar heeft de school nooit gehoor aan gegeven, ondanks herhaalde vragen”, zegt Emma’s advocate Myriam Van den Abeele.

Voor de school komt het arrest als een verrassing. “Het Hof neemt een heel ander standpunt in dan de rechter in eerste aanleg, die ons wel gelijk gaf”, zegt advocaat Jan Vande Moortel. “We onder­zoeken of er een grond is om naar Cassatie te stappen.”