Neymar viert Braziliaanse zege met bloedmooie actrice

Afgaande op de beelden vanuit een nachtclub in Sao Paulo is het weer koekenbak tussen Neymar en zijn knipperlichtlief Bruna Marquezine. Omstaanders zagen hoe de twee samen dansten, hoe de voetballer in haar oor sprak en de actrice luidop lachte. Misschien wel een mopje over Paraguay, dat enkele uren daarvoor met 3-0 ingeblikt werd door de Braziliaanse nationale ploeg. Zondag verwachten ze bij FC Barcelona een uitgeslapen Neymar voor het treffen met Granada in de Spaanse topliga. Bij afwezigheid van de geschorste Lionel Messi krijgt zijn Braziliaanse troonopvolger een uitgelezen kans om dààr te scoren.