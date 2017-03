Van Holsbeeck: “Als we Man U uitschakelen, is het helemaal de hel”

Voor velen is Anderlecht opeens dé titelfavoriet. Op Zulte Waregem begint paars-wit vanavond als leider aan Play-off 1 en na een moeilijke competitiestart is RSCA de jongste tijd erg sterk en efficiënt. Toch legt manager Herman Van Holsbeeck de druk liever bij de concurrentie, want RSCA combineert de titelstrijd nog met Europees voetbal. “Drie dagen na Manchester United tegen Club Brugge spelen: begin er maar aan”, aldus Van Holsbeeck.

Na twee jaar zonder titel is het toch van moeten bij Anderlecht. “In de 14 jaar dat ik manager ben op Anderlecht viel drie opeenvolgende seizoenen zonder titel nog nooit voor, dat klopt”, zegt Herman Van Holsbeeck. “We gaan er alles aan doen om kampioen te worden, maar ik ben toch bang van de combinatie Europees voetbal en Play-off 1. Bekijk onze kalender: zondag spelen, donderdag spelen, zondag spelen, donderdag spelen... Al ben ik precies de enige met angst. Onze medische staf verzekert me dat onze kern er klaar voor is en de spelers zeggen ook constant. Maar drie dagen na Manchester United tegen Club Brugge spelen... Begin er maar aan, hè. En stel nu eens dat we dat minimale kansje – één op tien misschien – grijpen om Man U nog uit te schakelen en naar de halve finales van de Europa League gaan: dan is het helemaal de hel. Maar goed, we kunnen onze spelers niet afremmen. Toen we doorgingen tegen Zenit dachten wij als bestuurders misschien nog, maar nu willen we onze supporters niet teleurstellen. Tegen Man United hadden we zelfs een stadion van 60.000 man kunnen vullen. Zo veel belangstelling was er.”