CLUBNIEUWS. Anderlecht denkt aan twee à drie Belgen, toekomst Dimata nog niet duidelijk

Na het seizoen houdt Anderlecht rekening met een drukke transfermarkt. Wellicht moeten toppers als Teo, Tielemans en Kara vervangen worden.

RSC ANDERLECHT

Als Tielemans, Dendoncker, Najar en Acheampong vertrekken, dan dreigt Anderlecht niet meer te kunnen voldoen aan de regel om minstens zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad te zetten. Tenzij de aankoopoptie van Bruno bij Leipzig wordt gelicht en Deschacht (36) er nog een jaartje bijdoet.

“Het kan zijn dat we deze zomer twee à drie Belgen halen. Weiler gaf me alvast een lijst met interessante Belgische spelers. Momenteel willen we ook de aankoopoptie van Bruno lichten. Hij is hier graag en evolueert goed. We zien of een akkoord met Leipzig kan. Of Deschacht er nog een jaartje bijdoet, hangt deels af van de titel. Als kampioen en met het Champions League-geld zal dat iets evidenter zijn.”

Anderlecht heeft nog heel wat uitgeleende spelers. Veel Belgen zoals Lukebakio (Toulouse) of Leya Iseka (Marseille). Zij lijken geen toekomst meer te hebben bij RSCA. Evenmin als De Maio (Fiorentina).

“Vroeger staken we veel geld in jongeren die als talenten werden beschouwd. Als ik nu met de coach van Marseille bel dan blijkt Leya Iseka dezelfde problemen te vertonen als bij ons. We gaan niet fors meer investeren in jongeren die al op hun 14de te laat komen, school verwaarlozen... Voor Lukebakio en Iseka is het te laat omdat nog recht te trekken bij Anderlecht. Of De Maio nog een kans krijgt van Weiler? Wel, Ik hoop dat Fiorentina zijn aankoopoptie licht, maar ik vrees van niet.”

Sommige spelers moeten rekening houden met een vertrek. Daar is ook spits Isaac Kiese Thelin bij, die gehuurd wordt van Bordeaux, net als de overbodige Badji en Capel. “De aankoopoptie van Thelin? Er is nog geen beslissing. Thelin is als prof wel een voorbeeld in de kleedkamer. Net als Badji trouwens. We gaan deze zomer een geste doen om Badji te laten vertrekken. Capel kan zich in Play-off 1 nog in de kijker spelen als hij kansen krijgt.”

ZULTE WAREGEM

Bijna twee weken na de bekerwinst trapt Zulte Waregem vanavond Play-off 1 op gang. Francky Dury ontkent ten stelligste dat deel­nemen belangrijker is dan winnen. “Integendeel, die 18.000 fans van ons die op de Heizel waren, moeten we verder aan ons binden en dat kan vooral door te blijven winnen”, maakt Dury zich sterk. “We zullen en moeten onze verantwoordelijkheid nemen.” Dat moet voorlopig wel zonder Davy De fauw gebeuren die nog steeds herstelt van een schouderblessure en ook Sammy Bossut is niet speelklaar. De ­bekerheld had al langer last van de buikspieren en de finale maakte dat vooral erger. Bossut trainde de afgelopen weken individueel, is aan de beterhand maar de match van vanavond komt te vroeg.”

Voor Francky Dury is de tegenstander van vanavond, Anderlecht, licht favoriet voor de ­titel. “Ze speelden een heel sterke terugronde en verloren enkel tegen Mechelen. Er staat een ploeg en daarom geef ik 51 procent kans aan Anderlecht en 49 procent aan Club Brugge.”

Er werd gisteren achter gesloten deuren getraind aan de Gaverbeek. Sammy Bossut had al veel minder last aan de buikspieren en trainde individueel. Net als Davy De fauw doet hij dat vandaag opnieuw. Bossut wil geen risico’s nemen, maar staat naar eigen zeggen wel dicht bij een volledig herstel. Net als bij de bekerfinale werd Jens Naessens opnieuw niet geselecteerd. Severin, die deze week nog interlandverplichtingen had, is er wel bij. Het stadion is niet uitverkocht en in Waregem wijten ze dat aan de bekerwinst en de zekerheid van een Europese campagne volgend seizoen.

KV OOSTENDE

KV Oostende heeft als doel Europees voetbal. Dan spelen Dimata en ­Rozehnal volgend jaar misschien nog bij KVO. Met het Duitse Wolfsburg werd nochtans al onderhandeld over een recordtransfer van de jonge spits. “Maar Dimata is niet getrouwd met Wolfsburg”, aldus sportief directeur Luc Devroe. “Hij heeft hier nog vier jaar contract en als we Europees spelen zou het misschien het gemakkelijkste zijn om onze topschutter toch te ­behouden. We willen ­onze ploeg versterken.”

Ook Rozehnal (36) krijgt pas een nieuw contract als KVO Europees speelt. “Hadden we de beker ­gewonnen dan was dat al rond”, zegt Devroe.

Voortaan maakt KV Oostende de verplaatsingen met de bus waarmee Noord-Ierland in Euro 2016 opereerde. De bus, met kostenplaatje van 460.000 euro, is naar verluidt de modernste spelersbus in de Jupiler Pro League. Gino Tours is al meer dan twintig jaar partner van KVO. De bus kreeg een antracietgrijze kleur en bevat op de vier zijden de slogan It's all about winning. Groot verklaart een Kamagurka-figuurtje in het Engels dat hij van KV Oostende houdt.

KAA GENT

Gent loopt storm voor Play-off 1: de ­Buffalo's verkochten uiteindelijk 18.341 abonnementen voor Play-off 1. Gisteren startte op de middag de verkoop van de nog resterende losse tickets. Amper tien minuten later kon het bordje “Sold out” al opgehangen worden. Voor de vier andere PO1-wedstrijden zijn er nog een beperkt aantal tickets te koop.

CLUB BRUGGE

Na de 20 op 30 vorig jaar heeft Club Brugge een nieuw doel in gedachten: 21 punten in PO1 moeten volstaan om voor het tweede jaar op rij de titel te pakken, misschien ­finaal nog licht aangepast als de resultaten van de tegenstanders uitzonderlijk goed zijn. Club hoopt opnieuw dat deze aanpak voor het grotere geheel de spelersgroep ook na een nederlaag gemotiveerd kan houden.

KV KORTRIJK

Er was sprake van supportersacties bij KV Kortrijk, maar Karim Belhocine, die wel degelijk als T1 aan Play-off 2 begint, maakt zich geen zorgen en wil weer de harten van de fans veroveren. “We hebben altijd al de steun van de fans gehad en dat zal nu niet anders zijn. We willen ze ook graag verwennen en starten in Play-off 2 een nieuwe competitie.” Sarr en Rougeaux zijn nog niet fit en vallen uit de boot voor de openingsmatch tegen Moeskroen. Kovacevic en Saadi trainden al mee en komen wel in aanmerking. Rolland had de laatste weken wat last aan de enkel, maar lijkt toch speelklaar. Wie een abonnement had voor de reguliere competitie, kan ook Play-off 2 bijwonen in Kortrijk.

LOKEREN

Defensieve zorgen voor Runar Kristinsson dit weekend. Branislav Ninaj (enkel) blesseerde zich tijdens een interland met de beloften van Slowakije en is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Genk. Arno Monsecour (enkel) trainde nog niet mee met de groep en is eveneens twijfelachtig. Ook Barry Boubacar Copa (kuit) trainde gisteren nog niet mee. Waarschijnlijk staat Davino Verhulst zaterdag nog eens in doel. Joher Khadim Rassoul is geschorst en is er zeker niet bij. Lokeren heeft de optie in het aflopend contract van Arno Monsecour gelicht. Het contract van de centrale verdediger en kapitein van de beloften loopt nu tot en met juni 2018.

W-BEVEREN

Francois Marquet (enkel), Nana Opoku Ampomah (adductoren), Niels De Schutter (hamstrings), Floriano Vanzo (knie) en Jonathan Buatu Mananga (hoofd) trainden gisteren allen individueel. Centrumverdediger Buatu kwam terug uit Angola met een hersenschudding en moet het rustig aan doen. De wedstrijd van komend weekend komt meer dan waarschijnlijk te vroeg. Voorts was er gisteren een tester actief op de Freethiel. De Congolese aanvaller Makalenga Colet is een week op proef.

STVV

Mamadou Bagayoko (foto) en Djene zijn terug van interlands met respectievelijk Ivoorkust en Togo. Proschwitz en de jonge Abrahams zijn de enige fitte spitsen op dit moment.

KRC GENK

Alle internationals waren gisteren weer present. Iedereen, behalve de spelers die geselecteerd waren voor de beloftewedstrijd en de langdurig geblesseerden, namen deel aan de groepstraining. En nu dus Play-off 2 als testcircuit in functie van volgend seizoen? In Genk denken ze daar totaal anders over. Racing pakte als eerste en enige in 2010 een Europees ticket via Play-off 2 en wil dat kunststukje zeven jaar na datum overdoen. “Iedereen binnen RC Genk wil tot het uiterste gaan voor het Europa League-ticket, zeker ook de spelersgroep”, zegt TD Dimitri de Condé. “We benaderen Play-off 2 zoals we Play-off 1 benaderd zouden hebben.”

STANDARD

Darwin Andrade is onzeker voor het openingsduel van Play-off 2 tegen Lierse. De Colombiaanse linksback, terug van een schorsing van vier maanden, kreeg in het oefenduel tegen Metz (2-2) een trap en traint voorlopig individueel.

KV MECHELEN

Het missen van Play-off 1 lijkt het enthousiasme van de supporters van KV Mechelen niet te hebben aangetast. Voor de eerste uitwedstrijd in Play-off 2 tegen Union zijn er al 1.000 tickets verkocht voor het bezoekersvak. Voor de KV-fans wordt het een eerste terugkeer naar het Koning Boudewijnstadion sinds de verloren bekerfinale in 2009. De Witte werd woensdag succesvol geopereerd aan de adductoren en kan nu beginnen toewerken naar het volgende seizoen. Moris wordt maandag geopereerd aan zijn gescheurde kruisband. Ook Paulussen (adductoren), Ninis (knie) en El Messaoudi (quadriceps) zijn er morgen tegen Union niet bij.