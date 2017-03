Zus, broer en moeder sterven in nog geen twee weken tijd: “Hoe sterk kan leed zijn”

Kuurne - “Hoe hard kan leed zijn. Sterkte.” Opmerkelijke woorden gisteren op de Facebookpagina van Kuurns CD&V-burgemeester Francis Benoit. De klap die zijn gemeente de voorbije dagen te verwerken kreeg, is dan ook niet min. In nog geen twee weken tijd zijn in eenzelfde familie liefst drie mensen gestorven, na een slepende ziekte of aan een natuurlijke dood.

Het gaat om Hilde Devos (56), haar broer Joost Devos (52) en hun moeder Irene Deblauwe (82). “Op 18 maart is Hilde overleden aan de gevolgen van een onverwachte ziekte”, zegt Benoit. “Op de ochtend van haar begrafenis, afgelopen zaterdag, is vervolgens haar broer overleden aan kanker. Nog eens vijf dagen later is hun moeder hen gevolgd, van ouderdom.”

De familie Devos is volgens de burgemeester bekend in zijn gemeente. “Ze zijn allemaal heel actief in het verenigingsleven geweest. Hun dood betekent een groot verlies voor Kuurne.”