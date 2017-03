Vrederechter stal van oude vrouw om eigen flat te renoveren

Guido De Palmenaer in 2014, toen het gerecht een huiszoeking hield in zijn kantoor en bij hem thuis. Foto: photo news

Oostende - Na meer dan drie jaar uitvoerig onderzoek wordt de Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer (62) zelf vervolgd voor valsheid in geschrifte, diefstal van kwetsbare personen, passieve om­koping en witwassen. De magistraat wordt ervan verdacht zichzelf verrijkt te hebben op de kap van zwakke, vaak dementerende bejaarden. ­Uitgerekend die mensen die hij als vrederechter moest beschermen.

In Oostende wemelt het al jaren van verdenkingen tegen vrederechter Guido De Palmenaer. Maar na een grootschalig onderzoek blijken de beschuldigingen tegen de magistraat nu heel concreet te worden. Het Gentse parket-generaal besliste na 3,5 jaar om hem te dagvaarden. Over een kleine maand – op 20 april – staat De Palmenaer zelf terecht voor het hof van beroep in Gent. Dat werd onze redactie gisteren door verschillende goedgeplaatste bronnen bevestigd.

De omstreden vrederechter wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte, diefstal ten nadele van kwetsbare personen met de verzwarende omstandigheid dat hij zelf een rechter is, witwassen, ­belangenneming en passieve omkoping. In theorie riskeert hij een jarenlange celstraf en een zeer grote boete.

De rode draad

Agenten van de federale politie vielen begin 2014 binnen in de gebouwen van het vredegerecht en in zijn privéappartement langs de Zeedijk van Oostende. Toenmalig staatssecretaris John Crombez (SP.A) en de Hoge Raad voor de Justitie hadden een bundel klachten van wanpraktijken door De Palmenaer overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd beschuldigd er jarenlang een sport van te hebben gemaakt zwakke, nietsvermoedende senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen.

“Zijn manier van werken was ­eigenlijk doodeenvoudig”, verklaarde een getuige eerder. “Hij stelde voor die hulpbehoevende mensen een voorlopig bewindvoerder aan – vaak een bevriende advocaat – die over hun bezittingen en onroerende goederen moest waken omdat ze daar zelf niet meer toe in staat waren. Maar De Palmenaer zette die bewindvoerders altijd onder druk om de bezittingen van die mensen aan bepaalde vastgoedmakelaars, garagisten of opkopers door te ver­kopen.”

Die personen zouden vaak goede vrienden van De Palmenaer zijn geweest, die de (onroerende) goederen voor een veel te lage prijs opkochten, om de boel nadien met veel winst door te verkopen. “En ik stel maar één rode draad in al die verhalen vast”, aldus de getuige. “In alle zaakjes die De Palmenaer probeerde te regelen, was er maar één die er echt beter van werd en dat was telkens hijzelf.”

De vrederechter moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij doorheen de jaren meerdere kwetsbare bejaarden zou hebben gedupeerd. Zo zou hij hen onder meer kunstwerken en juwelen afhandig hebben gemaakt. Hij kwam ook tussen om dure auto’s van die mensen aan personen uit zijn eigen entourage te bezorgen.

Een van de klachten tegen De Palmenaer draait rond een rijke, bejaarde weduwe die al geruime tijd in een rusthuis verblijft. De vrederechter stelde voor haar een voorlopig bewindvoerder aan, die de dame moest beschermen tegen mensen met slechte bedoelingen. Maar hoe stuitend het ook klinkt: De Palmenaer wordt ervan beschuldigd zijn eigen appartement gerenoveerd te hebben met het geld van het onwetende vrouwtje door de aannemer facturen te laten doorsturen op haar naam en adres. De voorlopig bewindvoerder zou het bedrag nadien van haar rekening hebben overgeschreven.

Samen met Guido De Palmenaer wordt ook de Gentse advocaat C.P. en nog een andere man gedagvaard. De advocaat zou zich schuldig gemaakt hebben aan misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte in de hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder.

In april wordt de rechtszaak ingeleid. Guido De Palmenaer wenste gisteren niet te reageren op de aantijgingen omdat hij naar eigen zeggen nog niet in kennis was gesteld van de dagvaarding.