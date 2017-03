SpaceX lanceert eerste gerecycleerde raket

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft donderdagavond zijn Falcon 9-raket gelanceerd met een gerecycleerde eerste trap. Dat meldt het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Het gaat om de eerste lancering ooit waarbij een raket gebruikt werd voor twee verschillende missies. Het bedrijf wil door de recuperatie en recyclage van onderdelen de lanceringskosten drukken.

De draagraket met een telecommunicatiesatelliet van het Luxemburgse bedrijf SES werd gelanceerd vanop de basis in Cape Canaveral om 18.27 uur plaatselijke tijd (23.27 uur Belgische tijd). De eerste trap, die 41 meter hoog is en na 2 minuten en 41 seconden loskomt van de rest van de raket, keerde terug naar de aarde en werd succesvol opgevangen door een platform op zee, dat de naam ‘Of Course I Still Love You’ kreeg.

De trap werd eerder al gebruikt in april 2016 voor de lancering van een Dragon-capsule naar het internationaal ruimtestation ISS, voor een eerste bevoorradingsmissie in het kader van een contract met Nasa.

“Ongelooflijk trots op het SpaceX-team om deze mijlpaal in de ruimtevaart te bereiken. Het volgende doel is een tweede lancering in 24 uur”, tweette CEO Elon Musk na de lancering.

SpaceX heeft al veertien pogingen ondernomen om de trap te recupereren, en in negen gevallen lukte dat ook. Volgens algemeen directeur Gwynne Shotwell van SpaceX wil het bedrijf met de recuperatie van de trappen de kosten voor de lancering met 30 procent verminderen. Elke lancering kost ongeveer 62 miljoen dollar (58 miljoen euro).