Trump verwacht “zeer moeilijke” ontmoeting met Chinese president

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat zijn ontmoeting van volgende week met zijn Chinese homoloog Xi Jinping “zeer moeilijk” zal worden. Dat heeft hij op Twitter gemeld. Peking reageert daarop dat het hoopt op een “geslaagde ontmoeting”.

“De ontmoeting volgende week met China zal zeer moeilijk worden omdat we niet langer enorme handelstekorten kunnen hebben en het verlies van banen”, aldus de tweet. “Amerikaanse bedrijven moeten bereid zijn om naar andere alternatieven te kijken.”

Trump ontmoet Xi Jinping op 6 en 7 april in zijn “winter White House” in Mar-a-Lago. Het gaat om de eerste ontmoeting tussen beide presidenten. Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne hevige kritiek geuit op China. Hij beschuldigde het land ervan miljoenen banen in de VS te hebben “gestolen”. Ook veroorzaakte hij ongenoegen in Peking toen hij liet verstaan dat hij het “Een-Chinabeleid” zou kunnen laten varen. Volgens dat beleid behoort Taiwan tot China. Hij bedreigde China ook met een handelsoorlog.

Midden februari sprak Trump verzoenende taal in een telefoongesprek met Xi Jinping. Hij verzekerde dat Washington het Een-Chinabeleid zal respecteren.

“China hecht, zoals de Verenigde Staten, veel belang aan de presidentiële ontmoeting binnenkort”, aldus viceminister van Buitenlandse Zaken Zheng Zeguang in een reactie. “De twee partijen hopen dat de ontmoeting geslaagd zal zijn, om een positieve evolutie te verzekeren van de bilaterale betrekkingen. De twee presidenten zullen een diepgaande gedachtewisseling hebben over de bilaterale relaties in het nieuwe tijdperk en over de gemeenschappelijke belangen.”

Zheng verklaart nog dat zijn land niet van plan is om een handelsoverschot te bekomen op de kap van de VS. “Het is niet onze intentie om onze export te stimuleren via concurrerende devaluaties”, zo verwijzend naar de beschuldigingen van Trump dat China zijn munt manipuleert. De Chinese minister benadrukt tot slot dat het belangrijk is om de samenwerking te versterken en een globaal herstel te promoten.