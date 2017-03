Zag u al dat spotje met Afrikaanse kindjes op tv? Dit gebeurt er met het geld dat u stort

Terwijl u dit artikel leest, sterven er in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria tientallen mensen van de honger. In Zuid-Soedan alleen al weten 5 miljoen mensen niet wanneer hun volgende maaltijd er zal aankomen. Voor die mensen in Zuid-Soedan, en voor meer dan 15 miljoen andere mensen die leven met honger, loopt er sinds kort een spotje op radio en tv waarin opgeroepen wordt om geld te storten voor Afrika. Maar komt dat gestorte geld wel goed terecht?

Als er over hongersnood gesproken wordt, heeft men het over 5 verschillende fases. Fase 1 is de veilige fase. Die situatie kennen we in ons land. Fase 2 is iets ‘voedselonveiliger’. In fase 3 is er al echt sprake van een crisis. Dan zijn er al een aantal kinderen ondervoed. In de vierde fase van de schaal is er sprake van een noodsituatie. Wanneer een land zich in fase 4 bevindt, beginnen mensen echt te sterven van de honger en is een substantieel deel van de bevolking ondervoed. De vijfde fase is de meest ernstige fase. Dan is er sprake van een hongersnoodcatastrofe. Dagelijks sterven er meerdere mensen door een gebrek aan voedsel, bijna een kwart van de bevolking is ondervoed en meer dan 30 procent van de gezinnen in het land heeft onvoldoende eten.

Een aantal regio’s in Zuid-Soedan zit al in die vijfde fase en ook de rest van het land dreigt naar die fase te evolueren. Somalië, Jemen en Nigeria balanceren op de rand van fase vier en vijf.

Zo’n grote ramp verspreid over vier grote gebieden, dat is ongekend. Het zijn vooral kinderen, zieken en de allerarmsten die in acuut levensgevaar zijn. Voor 20 miljoen mensen dreigt de hongerdood. Dat zijn bijna 2 keer zoveel mensen als dat er in België wonen.

De oorzaken van die hongersnoden? Een dodelijke combinatie van droogte, armoede, geweld, ineengestorte economie en de klimaatverandering. En het gaat niet enkel om die vier landen: ook in de omliggende landen, zoals Ethiopië, Oeganda, Kenia, Tsjaad en Niger, is de situatie alarmerend. Er is nauwelijks nog voedsel, en daar waar het wél voorhanden is, zijn de prijzen ervoor (door de schaarste) gigantisch gestegen, waardoor het voor het overgrote deel van de bevolking gewoon onbetaalbaar is.

De Verenigde Naties noemen deze crisis de ergste sinds 1945. “We leven in 2017 intussen. Geen enkele mens zou vandaag de dag nog mogen sterven van de honger”, zo klinkt het bij het Consortium 12-12, dat de hulpacties vanuit België voor de noodlijdende landen coördineert.

De voorbije weken werd er op tv een spotje gelanceerd om de Belgen op te roepen om geld te storten, met daarin onder andere beelden van ondervoede Afrikaanse kinderen. Een week geleden werd er via dat consortium al zo’n 400.000 euro ingezameld. Intussen lijkt de solidariteitsactie op gang te komen en staat de teller op 2,15 miljoen euro. Maar dat is lang nog niet genoeg. Volgens de Verenigde Naties is er nood aan 4,4 miljard euro hulp tegen juli.

“Maar dat geld komt vaak toch niet terecht in Afrika zelf”, is een veelgehoord argument om niét te storten voor dergelijke acties. Klopt dat wel? Waar gaat het geld dat op rekeningnummer BE19 0000 0000 12 12 gestort wordt écht naartoe?

GAAT HET GELD NAAR CORRUPTE OVERHEDEN?

Het is een cliché, maar eentje dat helaas ook vaak wel klopt. Veel Afrikaanse landen krijgen te maken met corrupte overheden. Komt het geld dat gestort wordt in handen van die corrupte overheden? Dat is niet het geval. De hulporganisaties moeten aan de plaatselijke overheden toestemming vragen om hulp te mogen verlenen, maar verder dan dat is er geen link met de (al dan niet corrupte) lokale overheden. De hulporganisaties die geld inzamelen werken allemaal rechtstreeks met ngo’s ter plaatse of werken zelf direct in het land via lokale afdelingen. Er is geen tussenkomst van die lokale overheden, waardoor het geld dus niet in de zakken van corrupte politici verdwijnt. “Je mag er zeker van zijn dat we het geld goed en efficiënt besteden zodat we met z’n allen de hongersnood kunnen counteren”, zegt Charlotte Desmet van Consortium 12-12. Het Consortium is daar ook heel transparant over: “Op onze website staat meer informatie over de besteding van het opgehaalde geld.”

WORDT HET GELD NIET VOORAL IN BELGIË UITGEGEVEN?

Het klopt dat niet het volledig gestorte bedrag rechtstreeks naar Afrika gaat. Stel dat je 100 euro stort, dan blijft ongeveer 14 euro hangen in België. Dat is onder andere voor onkosten, voor beheerskosten of voor campagnekosten van het Consortium.

WAT GEBEURT ER MET DE REST VAN HET GELD?

De overige 86 euro, of dus zo’n 86 procent van de giften, gaat wél naar Afrika. Een klein deel wordt besteed aan de hulpverleners ter plaatse, bijvoorbeeld aan hun loon, huisvesting of veiligheid.

De rest van het geld gaat dan onder andere naar voedselpakketten en de distributie van voeding. In zo’n voedselpakketten zit een maandvoorziening voor een gezin van 5 personen (zoals rijst, bonen en olie).

“Het geld gaat ook naar het opsporen van ondervoede kinderen, om die dan door te sturen naar gezondheidscentra, waar ze verzorgd worden. De giften gaan bijvoorbeeld ook naar extra voedingssupplementen voor zwaar ondervoede kinderen”, zegt Desmet. Klinieken worden met het geld ondersteund of mensen krijgen er medicatie.

“Maar daarnaast gaat een deel van het geld bijvoorbeeld ook naar de bescherming van kinderen, naar de opvang van niet-begeleide minderjarigen of naar de begeleiding en opvang van slachtoffers van seksueel geweld”, gaat Desmet verder. “En er is bijvoorbeeld ook psychosociale ondersteuning voor de families van ondervoede kinderen, of begeleiding van leerkrachten in het opsporen en begeleiden van studenten die te maken hebben met ondervoeding of seksueel geweld.”

Desmet voegt er wel een belangrijke nuance aan toe: “Die cijfers zijn voorbeelden”, zegt ze. “De cijfers en verdelingen zijn onderhevig aan zaken zoals bijvoorbeeld hoe vlot een bepaalde regio te bereiken is.” Het kan dus zijn dat er in de ene regio meer geld moet gaan naar omkadering dan de 15 procent uit het voorbeeld (zie kader links) en dat in de andere regio de logistiek meer kost dan de 9 procent uit het voorbeeld.

HOE WORDT HET GELD VERDEELD?

Zes organisaties bundelen hun krachten via het Consortium 12-12. Het gaat om Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan België en Unicef België. Deze organisaties werken samen om de huidige hongersnood te bestrijden, maar zullen ook na die kritieke periode aanwezig zijn in de regio’s om actief mee te werken aan verdere (nood)hulp en wederopbouw.

“Telkens er een gezamenlijke inzamelingsactie wordt opgezet, worden de giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen, verdeeld onder de zes humanitaire lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend”, legt Desmet uit. “Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de private giften die de respectievelijke organisaties ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren. Eventuele kosten voor het organiseren van de fondsenwerving worden eveneens verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.”

Zo’n 31 procent van het ingezamelde geld wordt via Unicef in noodhulp gestoken. 27 procent gebeurt via Plan België. Oxfam krijgt ruim 12 procent van de gestorte giften, Handicap International 11 en Caritas International 10. Zo’n 7 procent gaat naar Dokters van de Wereld.

EN WAT DAARNA?

Niet alleen acute hulp is nodig, waarbij de bevolking nù geholpen wordt met onder andere voedsel en water, maar ook structurele hulp, zoals bijvoorbeeld kennisoverdracht over de klimaatverandering, is essentieel. Boeren in Afrika moeten weten dat, door de opwarming van de aarde, ook de seizoenen sterk verschuiven en dat het regenseizoen bijvoorbeeld later begint of vroeger eindigt. Het klimaat is ook in Afrika minder voorspelbaar geworden, maar net daar zijn ze voor hun voedsel en om te overleven zo sterk afhankelijk van het klimaat.

Door bijvoorbeeld zo’n kennisoverdracht, of door ook meer te investeren in structurele oplossingen, kan ervoor gezorgd worden dat de bevolking van die landen bij een volgende uitzonderlijk droge periode meer gewapend is tegen dergelijke crisissen.

Dat gebeurt door meerdere ngo’s, maar het Consortium zelf houdt zich bezig met acute hulp, met de hulp die nù nodig is. “Hoewel ngo’s het zich kunnen permitteren om meer op langere termijn te kunnen werken, hebben wij als Consortium die luxe niet. Wij zijn namelijk een noodhulporganisatie bij natuur- en humanitaire rampen. Dit wil zeggen dat onze eerste prioriteit het redden van mensenlevens is, en dit is net iets dat abstract en moeilijk te bewijzen is.’

