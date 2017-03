“Laat kinderen met zakmes spelen”

Ouders zijn te voorzichtig waardoor onze kinderen op de duur veel te bang en onzeker worden. Dat zeggen Nederlandse veiligheidsexperts. “Laat je kind met een zakmes spelen, ook al is er risico dat hij zich verwondt.”

Het Nederlandse expertisecentrum voor veilig opgroeien, VeilgheidNL, lanceert zelfs een campagne: ‘Met een beetje risico komen ze er wel’. De boodschap luidt dat je kinderen al vanaf 5 jaar oud meer risicovol moet laten spelen. Dat zou een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen hebben. “Ze leren risico’s inschatten, ze worden zelfredzaam en bouwen zelfvertrouwen op”, klinkt het.

Takken slijpen

“Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen in bomen klommen, op geheime plekken speelden of hutten bouwden in de bosjes”, klinkt het bij VeiligheidNL. “Tegenwoordig zijn de mogelijkheden daarvoor voor kinderen veel beperkter, niet in de laatste plaats omdat we kinderen willen beschermen tegen risico’s.” De boodschap is duidelijk: laat kinderen meer in bomen klimmen, op hekken en daken of op zelf gebouwde kampen. Durf ze ook met een zakmes laten omgaan - eventueel onder begeleiding - om takken te slijpen.

Volgens een onderzoek van TNS-NIPO zien veel ouders wel in dat risicovol spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Maar in de praktijk hebben ouders vooral angst dat hun kind zich verwondt of dat andere ouders felle kritiek zullen uiten. De campagne moet ouders helpen om zich daarover te zetten.

Water en vuur

Moet je jouw kind dan maar volledig laten begaan? “Nee”, klinkt het nog. “Laat je kind in zijn eentje niet naar open water gaan. Het gevaar op verdrinking kunnen hele jonge kinderen niet zelf inschatten, een kind van 7 misschien al wel. Hetzelfde geldt voor spelen met vuur. Het is goed om jonge kinderen te leren omgaan met vuur, maar wel onder toezicht.”