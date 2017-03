Onze voetbaljournalisten denken dat Anderlecht de titel pakt (en u ook)

Met Zulte Waregem-Anderlecht gaat Play-off 1 vanavond eindelijk van start. Wij vroegen vijf van onze voetbalredacteurs om hun pronostiekje: wat mogen we verwachten? Wie wordt kampioen? Opvallend: vier van hen zetten Anderlecht op nummer één, net als het grootste deel van onze lezers trouwens.

Jürgen Geril: “Ik schreef het al eerder: als Anderlecht kampioen wordt, dan maken we een analyse met als titel: Sorry, René. Dan heeft Weiler al onze kritiek op zijn rechttoe-rechtaanvoetbal gecounterd (let vooral op het woord counteren). Paars-wit wordt steeds sterker en efficiënter, maar toch denken wij dat Club op volle kracht nog steeds iets sterker is dan RSCA, dat ook nog Europees speelt. Vraag is of Club honderd procent zal zijn. Gent kan een gevaarlijke outsider zijn, terwijl Oostende zich misschien toch kan opladen na de verloren bekerfinale voor een Europees ticket. Voor bekerwinnaar Zulte Waregem is het seizoen al geslaagd. Charleroi met zijn ijzeren defensie zal scherprechter zijn.”

Eindstand:

1. Club Brugge

2. Anderlecht

3. AA Gent

4. KV Oostende

5. Charleroi

6. Zulte Waregem

Donderdag lanceerden wij ook onze Play-off 1-barometer, waarop u kunt aangeven wie volgens u kampioen wordt. Ook deze barometer gunt Anderlecht voorlopig de vrije baan: vrijdagochtend had maar liefst 44% van de stemmers dat Paars-Wit als kampioen aangevinkt. Club Brugge volgt op 33%, AA Gent op 11% (bekijk hier).

Michaël Van Damme: “Anderlecht-coach René Weiler trekt zich van niemand wat aan en wil ­gewoon matchen winnen. Zo maak je geen vrienden, maar word je wel kampioen. Misschien niet met champagnevoetbal, maar in de voetbal­wereld waar steeds minder plek is voor romantiek,telt enkel de champagne op het eindpodium. Anderlecht gaat er tegen Man U sowieso uit in Europa na de hattrick van Ibrahimovic in de heenmatch. Paars-wit heeft een volwassen en kwalitatief sterke groep. Soms moet een trainer vooral niet té veel managen. Weiler geeft zijn spelers vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zal volstaan. De eerste twee matchen kunnen meteen richtinggevend zijn voor AA Gent. Twee jaar geleden had ik als Buffalo-watcher geen ballen om de titel van Gent te voorspellen (ik speelde op veilig met Club Brugge), dus nu doe ik eens wat baloriger. AA Gent heeft – noodgewongen – een nieuwe code ontdekt: Vanhaezebrouck kan met zijn huidige spelersgroep meer uit de reactie voetballen en dat zou wel eens het goede recept kunnen zijn waarmee Gent in deze Play-off 1 over een Club Brugge wipt waarvan de formule tegen zijn houdbaarheidsdatum aan zit .”

Eindstand

1. Anderlecht

2. AA Gent

3. Club Brugge

4. KV Oostende

5. Zulte Waregem

6. Charleroi

Gert Gysen: “Akkoord, ik neem niet al te veel risico door te stellen dat Anderlecht en Club straks een tweestrijd voor de titel uitvechten. Maar het is gewoon de realiteit. Met AA Gent als scherprechter. De Buffalo’s lieten in de reguliere competitie te veel steken vallen om plots als titelkandidaat naar voor te treden. Maar Gent zal mee bepalen wie het haalt. En dan heeft Anderlecht een voordeel. Gent is voor Club een grotere Angstgegner dan voor Anderlecht. Ik vrees voor Oostende en Zulte Waregem. Essevee heeft niets om voor te spelen. Zelfs met de tweede plaats zijn ze daar niet blij, want dan moeten er Europese voorrondes worden gespeeld. En Oostende was op het einde van de reguliere competitie al aan het slabakken met na Nieuwjaar slechts vier zeges.”

Eindstand:

1. Anderlecht

2. Club Brugge

3. AA Gent

4. Charleroi

5. Oostende

6. Zulte Waregem

Guillaume Maebe: “Play-off 1 heeft er een handje van weg om onvoorspelbaar te zijn, maar wie in de komende editie zijn hand in het vuur wil steken voor zijn voorspelling is pas echt een durver. Razend spannend wordt PO1 2017. Met Anderlecht en Club Brugge als uitgesproken favorieten, maar met AA Gent – wat als ze op speeldag 1 gewoon winnen van Club Brugge? – als niet te onderschatten outsider. Wie het wordt? De ploeg die zijn problemen overwint. AA Gent heeft een puntenachterstand, Club Brugge mist de eerste wedstrijden José Izquierdo en moet haar strijdlust nog te vaak zoeken en Anderlecht heeft nog te vaak moeite om een constante te leggen in zijn prestaties. Elk huisje zijn kruisje, al lijkt het probleem van Anderlecht het minst onoverkomelijk te zijn. Zij mogen de titelstrijd aangaan met de hoogste verwachtingen.”

Eindstand:

1. Anderlecht

2. Club Brugge

3. AA Gent

4. KV Oostende

5. Zulte Waregem

6. Charleroi

Frank Buyse: “Dit jaar wordt het de titel van het meeste pure kwaliteit en van de topscorer die zijn ploeg kampioen maakt, Club is te zeer gehavend en mist de obsessie van vorig seizoen - de spelersgroep althans. AA Gent heeft de trainer en de kwaliteit om minstens in de top drie te finishen, Oostende moét en zal kracht putten uit de dramatische bekerfinale, bij Charleroi kan Mazzu met zijn bescheiden spelersgroep niet blijven wonderen verrichten en komen de Zebra’s te kort voor een Europees ticket. En bekerwinnaar Zulte Waregem zal het nog een paar matchen kunnen opbrengen maar uiteindelijk toch motivatie tekortkomen: het finisht vermoeid maar zeer voldaan laatste.”

Eindstand:

1. Anderlecht

2. Club Brugge

3. AA Gent

4. Oostende

5. Charleroi

6. Zulte Waregem