Er is één ding dat je Gordon Ramsay nooit zal zien eten

De Britse tv-kok Gordon Ramsay is een van de meest gekende chefs ter wereld en heeft dus wel al wat geproefd in zijn leven. Toch is er één iets dat hij nooit zal opeten, en dat zijn vliegtuigmaaltijden.

'No f**king way'! In zijn beruchte grofgebekte Gordon Ramsay-taal heeft de Britse tv-kok op de Amerikaanse website Refinery 29 aangegeven dat hij nooit van zijn leven vliegtuigmaaltijden zal proeven.

De Britse kok eet nooit op vliegtuigen. Op de website vertelt hij dat hij zelf tien jaar voor een vliegtuigmaatschappij heeft gewerkt en dus maar al te goed weet waar dit eten vandaan komt en hoe lang het soms onderweg is voor het effectief opgediend wordt. "Daarom ga ik nooit een vliegtuigmaaltijd proeven. Ik zorg gewoon dat ik iets eet voor ik on board ga. Een lichte snack, of lekker Italiaans met een glas wijn."

"Niemand is ooit beter geworden van een vliegtuigmaaltijd", zei de Amerikaanse kok Anthony Bourdain eerder ook al in een interview met website Bon Appétit. "Mensen eten dat volgens mij gewoon op omdat ze zich doodvervelen."