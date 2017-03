Actrice reageert woest als paparazzi foto's willen nemen van haar baby

Actrice Carice Van Houten probeert haar zoontje Monte zoveel mogelijk uit de media te houden. Ze reageerde dan ook woest en moest op Twitter even haar hart luchten nadat een paparazzi-fotograaf haar en haar zoontje op de foto hadden gezet.

'Fuck off!', schrijft de actrice op Twitter. 'Ik ben heel serieus. Volg mijn baby niet. Het is nog maar een baby'.

Carice Van Houten werd benaderd door een fotograaf die ongevraagd een foto probeerde te nemen van de actrice en haar baby. Op Twitter post ze verschillende Tweets over het incident. Ze schrijft dat ze de fotograaf heeft toegeschreeuwd. "Niet correct, ik weet het, maar stiekem foto's nemen van mijn baby om die te verkopen, is dat ook niet."

"Ik kan wel janken, zo kwaad ben ik", reageert Carice verder op Twitter.

Fuck off! Thanks. (Not you, the people I'm addressing know exactly who they are) ??

I did. I shouted at him on the street. Not classy. But sneaking up on me and my baby and sell those pics ain't classy either. https://t.co/18hNuGottu